موعد مباراة فرنسا وسويسرا في "يورو 2020"

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعاني فرنسا بطلة كأس العالم 2018 في روسيا، من تزايد الإصابات في صفوف فريقها، قبل مواجهة سويسرا على ملعب استاد أرينا ناسيونالا في الحادية عشر من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، في دور الـ 16 من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعدما تأهلت للدور ثمن النهائي بطريقة أقل إقناعاً مما كان متوقعا، بعد التعادل 2-2 مع البرتغال (حاملة اللقب الأوروبي)، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وخرج المدافع الأيسر لفرنسا لوكاس هرنانديز، في الشوط الأول من مباراة البرتغال، بسبب إصابة في الركبة، ولا تزال الشكوك تحيط بإمكانية مشاركته أمام سويسرا حتى الآن، ويعاني بديله لوكاس ديني، من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ويبدو أنه لن يكون جاهزا للمشاركة غدً، ما قد يفرض تغييرات على خطط الدفاع الفرنسية.

واللاعب الذي شارك أمام البرتغال بديلا لديني، هو لاعب الوسط أدريان رابيو، يعاني من تبعات إصابة مزعجة في الكاحل، منذ نهاية الموسم وليس في كامل اللياقة، وزاد الوضع سوءا بإصابة توماس ليمار في الساق، بينما أصيب ماركوس تورام في الفخذ الأيمن خلال تدريبات الفريق الخميس الماضي، واضطر للخروج بمساعدة أفراد الطاقم الطبي.

ويغيب عن تشكيلة فرنسا حالياً، المهاجم عثمان ديمبلي، عقب إصابته في مباراة فرنسا الثانية بدور المجموعات أمام المجر، ثم استبعاده كليا من البطولة، بعدما تبين أنه سيحتاج إلى تدخل جراحي، لكن رغم هذه الإصابات تظل فرنسا مرشحة بقوة للفوز على المنتخب السويسري والعبور للمرحلة التالية.

ورغم معاناة مدرب فرنسا ديدييه ديشامب، على مستوى الدفاع، إلا إنه يسعى لأن يصبح أول من يفوز بكأس العالم وبطولة أوروبا كلاعب ومدرب، وعزز فريقه بعودة مهاجم متميز للتشكيلة هو كريم بنزيمة، وذلك بعد غياب استمر 6 أعوام، وأحرز هدفين في شباك البرتغال في المباراة الأخيرة.

ولم يسبق للمنتخب الفرنسي أن خسر في مواجهة نظيره السويسري في أي مباراة رسمية، كما أن المنتخب الفرنسي معتاد تماما على الظهور في المراحل الأخيرة في البطولات بعكس منافسه، والذي لم يصل لدور الثمانية في بطولة كبرى منذ 67 عاماً، أي منذ نهائيات كأس العالم التي استضافتها سويسرا في 1954، وتأهلت سويسرا لدور 16 في البطولة الأوروبية الحالية، كواحدة من أفضل فرق المركز الثالث.



المباراة: فرنسا × سويسرا

الدور: الـ 16

التوقيت: 23:00

الملعب: استاد أرينا ناسيونالا

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