الدنمارك تصنع التاريخ وتحطم الأرقام القياسية في يورو 2020

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

حطم المنتخب الدنماركي عدد من الأرقام القياسية وصنع التاريخ من رحم المعاناة، وبات أول المتاهلين إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعدما تغلب على منتخب ويلز 4 / صفر اليوم السبت على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في افتتاح منافسات دور الستة عشر للبطولة.

أربعة أهداف

ومن الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية التي حققتها الدنمارك اليوم انها سجلت أربعة أهداف في مباراة خروج المغلوب في بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخها. وهو أول انتصار بنتيجة كبيرة في بطولة اليورو منذ يورو 1984.

المرة الثالثة

ومن الأرقام المميزة في انتصار الدنمارك اليوم انها وصلت إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا للمرة الثالثة في 33 عام من نسخ بطولة اليورو.

والمرة الأولى منذ عام 2004.

رباعية مميزة

وبات منتخب الدنمارك الدنمارك أول منتخب يسجل ( 4+ أهداف) في مباريات متتالية في تاريخ بطولة أمم أوروبا.

ويخوض المنتخب الدنماركي مباراته في دور الثمانية يوم السبت المقبل على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، وسيلتقي مع الفائز في المباراة المقررة غدا الأحد بين المنتخبين الهولندي والتشيكي على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.

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