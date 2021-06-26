موعد مباراة هولندا والتشيك في «يورو 2020»

المصدر: ايهاب زهدي

حذر جورجينيو فينالدوم قائد منتخب هولندا لكرة القدم، من اصطدام «البرتقالي» بالتشيك في الثامنة من مساء غد، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد بوشكاش أرينا، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، مشيراً إلى أن هذه المواجهة لن تكون سهلة، لكنه أقر بأن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ.

وقال لاعب باريس سان جيرمان الجديد: «لن أقول إنني سعيد بمواجهة التشيك، وفي مباراة ألمانيا والمجر في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، رأي الجميع ما يمكن أن يحدث خلال مباراة، ولكن كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ من ذلك».

وستواجه هولندا، والتي كانت تخشى الاصطدام بخصم من مجموعة الموت فرنسا أو البرتغال أو ألمانيا، منتخب جمهورية التشيك بمدينة بودابست، وحال تجاوزت ثمن النهائي، ستواجه في ربع النهائي الفائز من مواجهة ويلز والدنمارك، ما يعني أن طريق ممهد للعملاق الهولندي، كي يمضي بعيداً في المسابقة التي غاب عنها في السنوات الأخيرة، وهو أحد المتوجين بها تاريخياً.

ويقدم فينالدوم، بطولة رائعة للغاية، وسجل إلى الآن 3 أهداف برفقة منتخب هولندا، ويعيش حالة من السعادة بانتقاله مؤخراً إلى باريس سان جيرمان، بعد رفضه عرضاً من برشلونة.

وحقق منتخب «الطواحين» الهولندية اللقب عام 1988، بجيل مميز كان أهم لاعبيه ماركو فان باستن ورود خوليت وفرانك ريكارد، تحت قيادة العملاق المدرب رينوس ميتشيلز.

ويحرص منتخب هولندا في الوقت الراهن على العودة إلى مصاف الكبار في الكرة الأوروبية حيث يفترض به أن يكون، ولذلك فأي نتيجة بخلاف الوصول إلى المربع الذهبي بعد هذا الطريق الممهد، ستكون إخفاقاً كبيراً لن تقبله الجماهير الهولندية.

الجدير بالذكر أنه رغم الانتصارات المتتالية لكتيبة المدرب فرانك دي بور، إلا أن المدرب يواجه انتقادات، وخصوصا بشأن طريقة الأداء التي يعتمد عليها، وهي (5-3-2)، إذ إن الجمهور الهولندي يفضل تاريخياً اللعب بخطة (4-3-3)، لكن دي بور أكد أنه لن يلعب بهذه الطريقة.

وأنهى منتخب هولندا، دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا في صدارة المجموعة الثالثة، التي ضمت إلى جانبه منتخبات النمسا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية، حيث جمع 9 نقاط، وافتتح منتخب هولندا مشواره في البطولة القارية التي تأجلت لمدة عام بسبب فيروس كورونا، بالفوز على أوكرانيا 3-2، ثم هزم منتخب النمسا 2-0، قبل أن يختم الدور الأول بإسقاط مقدونيا الشمالية 3-0.

وفي المقابل، تأهل منتخب التشيك إلى الدور ثمن النهائي، باحتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وفي الوقت الذي يبحث فيه الجيل الحالي لمنتخب هولندا، عن الثأر للجيل الذي خسر من التشيك الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة لـ«يورو 2004»، في مباراة تصنف على أنها واحدة من أجمل المباريات في تاريخ البطولة، تحتفل الجماهير التشيكية لمجرد وصول فريقها لدور الـ 16 للبطولة الأوروبية الحالية، وكتبت صحيفة «بليسك» التشيكية: «أنتم أبطال حقيقيون يا رفاق"، فيما يعم التفاؤل بين نجوم الكرة التشيكية السابقين، مثل بافل نيدفيد وميلان باروش، والذين أكدوا قدرة منتخب بلادهم على تجاوز هولندا.

المباراة: التشيك × هولندا

الدور: الـ 16

التوقيت: 20:00

الملعب: استاد بوشكاش أرينا

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