موعد مباراة بلجيكا والبرتغال في «يورو 2020»

المصدر: إيهاب زهدي

أكد الاسباني روبرتو مارتينيس مدرب منتخب بلجيكا، أن فريقه لن يغير أسلوب لعبه عندما يواجه منتخب البرتغال (حامل اللقب)، على ملعب استاد لا كارتوخا في الحادية عشرة من مساء غد، بتوقيت الإمارات، في الدور الـ 16 لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020»، على الرغم من الخطورة التي يمثلها نجم البرتغال كريستيانو رونالدو، هداف البطولة برصيد 5 أهداف حتى الآن.

وحصدت بلجيكا، المصنفة أولى عالمياً، العلامة الكاملة (9 نقاط)، في المجموعة الثانية، لكنها ستواجه أقوى امتحان لقدراتها عندما تلتقي البرتغال التي تأهلت كأفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثالث، وذلك عن المجموعة السادسة بعدما جمعت 4 نقاط.

وقال مارتينيس: «لا نستطيع تغيير ما نقوم به، نحن فريق ديناميكي مبني على الهجوم والضغط على المنتخب المنافس بأسرع وقت ممكن، لكن يتعين علينا أن نتحلى بالصبر، ويجب علينا أن نتخذ القرار الصحيح بمعنى متى أن نكون صبورين ومتى أن نقوم بالهجمات المرتدة، وثقتنا بالنفس عالية جداً، عندما نستمتع بكرة القدم التي نقدمها، نلعب بطريقة رائعة».

وكان مارتينيس قاد منتخب بلجيكا «الشياطين الحمر»، إلى احتلال المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، قبل 3 سنوات، ويعول مارتينيس على هداف المنتخب روميلو لوكاكو، صاحب 3 أهداف حتى الآن، وصانع الالعاب كيفن دي بروين، والذي استعاد مستواه بعد عملية جراحية في الوجه، تعرض لها خلال خوضه نهائي دوري أبطال اوروبا في صفوف فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي ضد جاره تشلسي، كما خاض نجمه الآخر أدين هازارد، أول مباراة له أساسياً منذ فترة طويلة بعد تعافيه تماماً من إصابة في كاحله.

وأضاف المدرب الاسباني: «ربما من المبكر مواجهة البرتغال، لكن يجب أن نكون مستعدين، والبرتغال فريق خطير ويقوم بعمل جيد، ويملك لاعبوه عقلية الفوز، ونكن له احتراماً كبيراً، لكن فريقنا أيضاً يضم لاعبين رائعين».

ولدى سؤاله عما إذا كان سيفرض رقابة لصيقة على رونالدو هداف البطولة برصيد 5 أهداف عادل بها الرقم القياسي من الاهداف الدولية بالتساوي مع الايراني علي دائي برصيد 109 لكل منهما، رد مارتينيس: "أعتقد أنه يتعين علينا أن ندافع بشكل جيد جداً، لكن عندما تضع خطة لمراقبة لاعب ما، فإن لاعباً آخر يمكن ان يلحق الاذى بك، منوها لخطورة لاعبين آخرين في صفوف البرتغال أمثال برناردو سيلفا وديوغو جوتا وبرونو فرنانديش وريناتو سانشيس، بالإضافة إلى قلب الدفاع المخضرم بيبي.

وفي المقابل، تحوم شكوك كثيرة حول البرتغال، بعد الأداء المتواضع في دور المجموعات بالفوز على المجر، والتعادل مع فرنسا، والهزيمة من ألمانيا، والتأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل الثوالث، ولكن يحدو كتيبة المدرب فيرناندو سانتوس، الأمل في الحفاظ على لقبها، بالاعتماد على جهود الأسطورة كريستيانو رونالدو، إلا أن عبور بلجيكا يبدو مهمة صعبة، وفي النهاية المؤكد أن المباراة بين الطرفين ستكون غاية في الإثارة والمتعة.

المباراة: بلجيكا × البرتغال

الدور: الـ 16

التوقيت: 23:00

الملعب: استاد لا كارتوخا

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