موعد مباراة إيطاليا والنمسا في «يورو 2020»

المصدر: ايهاب زهدي

يمكث منتخب إيطاليا، 36 ساعة فقط في إنجلترا، للقاء منتخب النمسا على ملعب استاد ويمبلي في الحادية عشرة من مساء غد، بتوقيت الإمارات، ضمن الدور الـ 16 لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وتواجه إيطاليا، متصدرة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، النمسا، وصيفة المجموعة الثالثة، وستكون هذه المرة الأولى التي يغادر فيها منتخب إيطاليا أرضه في البطولة، حيث خاض مبارياته الثلاث بدور المجموعات على ملعب الأوليمبيكو في روما.

ولم يتلق منتخب المدرب روبرتو مانشيني أي هدف في البطولة، كما أنه لم يخسر طوال آخر 30 مباراة، ليعادل رقمه القياسي المسجل في عام 1939، كما لم تخسر إيطاليا في المواجهات الـ13 السابقة الرسمية ضد النمسا، محققة الفوز في 10 مواجهات والتعادل في ثلاث.

وقدم منتخب إيطاليا مستويات قوية خلال بطولة «يورو 2020»، ومباريات رائعة، وكان من بين 3 فرق فقط، فازت في كل مبارياتها في دور المجموعات، وذلك بعدما سبق وأخفق في التأهل لكأس العالم 2018.

وكان منتخب إيطاليا أفضل فريق إجمالاً حتى الآن، بفضل التحول الخططي الرائع للمدرب روبرتو مانشيني، والذي قام بتغيير الطريقة الدفاعية الشهيرة للفريق إلى الضغط بشكل لا هوادة فيه على المنافس، مع قدرة لاعبيه على التسجيل من كافة المراكز.

واستفادت إيطاليا من بعض المواجهات السهلة أيضاً، ويبدو أنها في طريقها لعبور النمسا وبلوغ دور الثمانية، حيث تقف البرتغال أو بلجيكا في طريقها، وصعدت إيطاليا لدور الستة عشر ببطولة أوروبا، بعدما سجلت أهدافاً بحرية أكبر مما كانت عليه في النسخ السابقة.

لكن الفضل يرجع لخط الظهر القوي لإيطاليا أيضاً، والذي يصعب اختراقه، وهو ما يجعلها مرشحة للفوز على النمسا في ثمن النهائي، والتقدم في البطولة، وفازت إيطاليا بأول مباراتين بنتيجة 3-0، وقبل ذلك لم يسبق لها هز الشباك ثلاث مرات، في مباراة واحدة ببطولة أوروبا، وبعدها انتصرت أيضا على ويلز 1-0، في آخر مباراة لها بالمجموعة، رغم أنها أراحت العديد من اللاعبين البارزين.

والدفاع الصلد ليس غريباً على «الآزوري»، حيث تعود طريقة «كاتاناتشيو» الدفاعية الإيطالية الشهيرة، لفترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وهو ما جعل الأندية الإيطالية مرهوبة الجانب.

وفي المباريات الثلاث التي خاضتها، في بطولة أوروبا الحالية، واجه دفاع إيطاليا 12 تسديدة فقط على المرمى أو بعيداً عنه، كما حافظت إيطاليا على شباكها نظيفة، في كل مرة من آخر 11 مباراة لعبتها في كل المسابقات، بما يعادل 1055 دقيقة، أو 17 ساعة و35 دقيقة، دون أن تستقبل أي هدف منذ هدف دوني فان دي بيك لهولندا، في أكتوبر الماضي.

وإذا حافظت إيطاليا على شباكها نظيفة مرة أخرى، فإنها ستعادل سجلها القياسي بخوض 12 مباراة متتالية، دون أن تستقبل هدفاً، والذي حققته بين 1972 و1974، وربما يتخطى الحارس جيانلويجي دوناروما، والذي لم يواجه أي مشاكل تذكر خلال البطولة، رقم الحارس والتر زينجا، الذي حقق ثاني أطول سجل دون استقبال أهداف، والذي استمر 936 دقيقة، ويمكنه بعد ذلك التفكير في تحطيم رقم دينو زوف على مر العصور، والبالغ 1143 دقيقة بشباك نظيفة، وإضافة إلى سجله المحلي، لا يوجد حارس آخر حافظ على شباكه نظيفة مثل دوناروما، في 14 مباراة بالدوري الإيطالي، في موسم 2020-2021.

فيما سيكون هذا أول ظهور للنمسا في أدوار خروج المغلوب، في بطولة أوروبا، والأول لها في أي بطولة كبرى منذ كأس العالم 1954، حين بلغت الدور قبل النهائي، ولذلك ستسعى لترك بصمة قوية.

المباراة: إيطاليا × النمسا

الدور: الـ 16

التوقيت: 23:00

الملعب: استاد ويمبلي

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