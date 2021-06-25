موعد مباراة ويلز والدنمارك في «يورو 2020»

المصدر: إيهاب زهدي

يشعر المنتخب الدنماركي، بالثقة في مباراته الأولى خارج أرضه ببطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، في ظل احتمالية حضور آلاف الجماهير لمباراته في دور الـ16 أمام منتخب ويلز في الثامنة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد يوهان كرويف أرينا.

وتأهلت ويلز إلى دور الـ 16، بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما تأهلت الدنمارك، باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

وخسر المنتخب الدنماركي مباراته الافتتاحية أمام فنلندا 0-1، بعد انهيار كريستيان إيركسن في الملعب، ولكنه خاض معركة قوية قبل الخسارة 1-2 أمام المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية، وبعد ذلك، تأهل للدور ثمن النهائي، عقب الفوز على المنتخب الروسي 4-1.

ولكن المنتخب الدنماركي يعلم أن منتخب ويلز، الذي خرج من الدور قبل النهائي في نسخة 2016، يشكل خطراً حقيقياً، بعدما تعادل مع سويسرا 1-1، وفاز على تركيا 2-0، وخسر بصعوبة من إيطاليا 0-1.

المباراة: ويلز × الدنمارك

الدور: الـ 16

التوقيت: 20:00

الملعب: استاد يوهان كرويف أرينا

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