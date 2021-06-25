طرائف وغرائب من دور المجموعات لـ«أمم أوروبا»

المصدر: عواصم - وكالات

بالإضافة إلى المجريات الفنية التي رافقت كأس أوروبا في كرة القدم المقامة راهناً في 11 دولة مختلفة، سرقت الأنظار بعض الطرائف والغرائب في دور المجموعات، وكان متوقعاً أن يتزوج الجناح ياكوب بيشيك في 11 يونيو، ولكنه بدلاً من ذلك، استقل طائرة منتخب تشيكيا المتجهة إلى غلاسكو لخوض كأس أوروبا، وأجّل لاعب سلافيا براغ الجديد زفافه حتى السابع من يوليو، موعد نصف النهائي الثاني. وقال مازحاً «إذا بلغنا هذا الدور، من الواضح أننا سنقوم بتأجيل جديد».



أما الألماني فرانكو فودا مدرب النمسا فهو لا يقرأ الصحف وقال: «لم أقرأ أي صحيفة منذ 14 يوماً» - بعد أن انتُقد لوضع نجم الفريق دافيد الابا في مركز قلب الدفاع - ومضى: اتخذ قراراتي بمفردي مع الجهاز الفني. لا أريد التأثير في. وبعد الفوز التاريخي على أوكرانيا والتأهل إلى ثمن النهائي، قال مبتسماً «حسناً، ربما ألقي نظرة سريعة على الصحف غداً».



وبعد تسجيله عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في مواجهة فرنسا، احتفل نجل المدافع ماتس هوملز حينما رأى الكرة تدخل الشباك، وقال مدافع بوروسيا دورتموند عن نجله البالغ 3 سنوات «اعتقدَ أن الكرة دخلت الشباك، هذا جيد. قالوا لي إنه احتفل. يجب أن أقوم بإيضاح الأمور له».



وأطلق مشجع يبلغ الرابعة عشرة صفارات الإنذار في معسكر منتخب ألمانيا، على أمل الاقتراب من لاعبيه المفضلين، تدخل رجال الأمن وقبضوا عليه، فيما فضل الاتحاد الألماني عدم تقديم شكوى بحقه.



وتحسّر الرومانيون على غياب بلادهم برغم استضافة بوخارست بعض مباريات كأس أوروبا، ونقلت قناة «برو تي في» المباراة الافتتاحية بين تركيا وإيطاليا من دون عرض هوية المنتخبين المشاركين ونتيجة وتوقيت المباراة، وعبّر المشاهدون عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب أحدهم «أي مباراة هذه التي تنقلها برو تي في؟ لو كانت بالأبيض والأسود لعددنا أننا في الثمانينيات» في ظل النظام الشيوعي.



وأكد المهاجم الألماني تيمو فيرنر أنه ليس المسؤول عن تصميم أحيته بعد أن ظهر بحذاء زهري، وقال: «أعتقد أنه جميل، هناك أسوأ منه، تتغير الأمور كثيراً في هذا الزمن، يمكنني أن ألعب شهرين بأحذية زهرية، إنها من تصميم اديداس».



العراف أخيل



ومنذ عام 2017 تبدي مدينة سان بطرسبورغ الروسية شغفاً لتوقعات الهرّ أخيل، باختياره أحد وعاءين أمامه، كان أخيل الموجود في متحف إيرميتاج الشهير معتمداً في كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018، قبل مباراة الافتتاح في كأس أوروبا، وعلى طريقة الأخطبوط بول، اختار وعاء عليه علم إيطاليا مؤشراً إلى الفوز على تركيا، ثم اختار فوز بلجيكا على روسيا، ولكنه أخفق باختيار بولندا أمام سلوفاكيا (1-2).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز