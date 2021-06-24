ركلات الجزاء تضع رونالدو في مقدمة هدافي "يورو 2020"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وصلت بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، إلى محطاتها النهائية، مع بدء مرحلة خروج المغلوب بعد غدً السبت، بمباريات الدور الـ 16، وبات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتصدر قائمة هدافي البطولة، بعد وصوله إلى 5 أهداف في 3 مباريات.

ولعبت ركلات الجزاء دوراً مهماً في تصدر رونالدو، للقائمة حتى الآن، بعد تسجيله 3 من 5 أهداف من ركلات جزاء، والأولى سجلها في مرمى المجر مباراتهما في الدور الأول، والتي سجل فيها أيضاً، هدفاً ثانياً، لتفوز البرتغال 3-0، وركلتي جزاء سجلهما ضد فرنسا أمس، ليتعادل المنتخبين 2-2، في ختام مباريات المجموعة السادسة.

ويتنافس معه مهاجم منتخب جمهورية التشيك، باتريك شيك، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 3 أهداف، وبالتساوي مع البلجيكي روميلو لوكاكو، والسويدي جورجينيو فينالدوم، والهولندي إميل فورسبيرج، ويتطلعون إلى إضافة المزيد من الأهداف في الدور الـ 16، فيما ودع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، السباق على جائزة أفضل هدافي "يورو 2020"، مع خروج منتخب بلاده من دور المجموعات.

أما على صعيد قائمة اللاعبين أصحاب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في "يورو 2020"، فيتقاسم صدارتها السويسري ستيفن زوبر والدنماركي بيير إميل هوجبيرج، برصيد 3 تمريرات حاسمة لكل منهما، ويليهما برصيد تمريرتين كل من البلجيكي كيفين دي بروين، والسويدي ديان كولوسيفسكي، والهولندي دونييل مالين، والاسباني جيرارد مورينو، والويلزي جاريث بيل، والنمساوي ديفيد ألابا، بينما ودع المجري رولاند سلاي، المنافسة مع خروج منتخب بلاده من دور المجموعات.

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