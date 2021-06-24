ألمانيا تنتزع بطاقة ثمن النهائي في الرمق الأخير بتعادل مع المجر

المصدر: أ ف ب

انتزعت ألمانيا بطاقتها الى ثمن نهائي كأس أوروبا في الرمق الأخير بتعادلها مع المجر 2-2 بفضل هدف للبديل ليون غوريتسكا، الاربعاء في ميونيخ في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وبعدما ضمنت فرنسا أولى بطاقات المجموعة من دون أن تلعب بفضل النتائج التي تحققت الإثنين في المجموعات الأخرى، لحقت بها ألمانيا الأربعاء بتعادل صعب جداً مع المجر التي تقدمت عليها مرتين، قبل أن يقول غوريتسكا كلمة الحسم في الدقيقة 84.

وأنهت فرنسا المجموعة في الصدارة بخمس نقاط بعد تعادلها الأربعاء 2-2 مع البرتغال حاملة اللقب التي ضمنت تأهلها بين أفضل منتخبات في المركز الثالث.



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