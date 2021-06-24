رونالدو يتخطى كلوزة ويقترب من الرقم القياسي العالمي

المصدر: تقرير – عماد الدين ابراهيم

تخطى كريستيانو رونالدو ميروسلاف كلوزة (19 هدفا) بعد هدفه من نقطة الجزاء ضد فرنسا، ويصعد لصدارة هدافي يورو 2020 بـ 4 أهداف، ويصبح أول لاعب أوروبي يسجل 20 هدفا في البطولات الكبرى مجتمعة (بطولتي كأس العالم ويورو).

الرقم العالمي

وبات رونالدو على بعد هدف من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم علي دائي ويصل إلى هدفه الدولي 108

جميع الفرق

واصبح كريستيانو رونالدو ثامن لاعب يسجل أمام جميع فرق المجموعة في نسخة واحدة من اليورو .

خمس مرات

وكان كريستيانو رونالدو قائد البرتغال قد احتفل بأنه أصبح أول لاعب يشارك في بطولة أوروبا لكرة القدم خمس مرات عن طريق تسجيل هدفين في بداية رحلة الدفاع عن اللقب والفوز 3-صفر على المجر الثلاثاء.

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