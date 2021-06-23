شاهد.. كيف ركض رونالدو بطول الملعب في زمن قياسي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأضواء في مباراة ألمانيا والبرتغال لحساب الجولة الثانية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2020» بعد أن ركض على طول الملعب في 14 ثانية و5 ثوانٍ عندما سجل الهدف الأول.

وكان رونالدو متواجداً في منطقة جزاء منتخب بلاده خلال ركنية للمنتخب الألماني قبل أن يندفع لاعبو البرتغال في هجمة عكسية بالوقت الذي جرى فيه النجم البرتغالي على طول الملعب.

وبينما كان يجري دييغو يوتا للحصول على الكرة من الناحية اليسرى للهجوم البرتغالي اندفع رونالدو نحو العمق وتمركز في مكان يسمح له بتسجيل الهدف وتلقى التمريرة اللازمة من يوتا وسجلها في المرمى.

وانطلق النجم البرتغالي، البالغ من العمر 36 عاماً، من منطقة جزاء فريقه ليقطع مسافة 95 متراً في 14 ثانية و5 ثوانٍ.

وخسرت البرتغال أمام ألمانيا، السبت الماضي، برباعية مقابل هدفين لكنها فازت في الجولة الأولى على المجر بثلاثية نظيفة.

وتلعب البرتغال حاملة اللقب في المجموعة السادسة، وتصطدم الليلة بفرنسا وصيفتها في النسخة الأخيرة، فيما يلتقي منتخب ألمانيا نظيره المجري.

ولم يضمن التأهل من هذه المجموعة سوى المنتخب الفرنسي، الذي حصد 4 نقاط وضعته على عرش الصدارة بعد جولتين، ليتأكد وصوله على الأقل ضمن أفضل الفرق المحتلة المركز الثالث حال خسارته وفوز ألمانيا.

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