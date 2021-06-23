رحيم سترلينغ يعادل رقماً قياسياً انجليزياً صمد 25 عاماً

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

بات رحيم سترلينغ ثاني لاعب يسجل أول هدفين لـ إنجلترا في بطولة يورو بعد ألان شيرار في 1996، والأهداف الـ4 التي سجلها الثنائي جاءت جميعا في ملعب ويمبلي.

ربع قرن

وبذا يكون رحيم سترلينغ نجح في معادلة رقما قياسيا انجليزيا ظل صامدا ربع قرن من الزمان (25 عاما) بعد ان سجل أول أهداف إنجلترا في مواجهة جمهورية التشيك في ختام مرحلة المجموعات لكأس أمم أوروبا (يورو 2020) .

هدية جريلتش

وكان "القائم" قد عاند ستيرلينج في الدقائق الأولى من المباراة، وحرمه من هدف رائع. وجاء جريلتش ليقدم هدية لمنتخب بلاده ويصنع أول أهداف المباراة في مشاركته الأولى أساسياً، ويسجل ستيرلينج من ضربة رأس في الدقيقة 12.

بداية ناجحة

وكان رحيم سترلينغ نجح أخيراً في تسجيل هدف في بطولة كبرى عندما منح إنجلترا فوزاً مستحقاً (1-صفر) على كرواتيا باستاد ويمبلي الأحد لتستهل مشاركتها في بطولة أوروبا لكرة القدم، يورو 2020، بانتصار لأول مرة في تسع مشاركات.

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