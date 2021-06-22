موعد مباراة ألمانيا والمجر في «يورو 2020»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عزّز فوز ألمانيا الكبير على البرتغال حاملة اللقب 4-2، فرصة فريق المدرب يواخيم لوف، في التأهل لمراحل خروج المغلوب في كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، وأشعل حماس الجمهور ولو في مرحلة متأخرة، بإمكانية المنافسة فعلياً على لقب البطولة القارية.

وبعد الهزيمة أمام فرنسا، ثم الفوز على البرتغال في الجولتين الأولى والثانية، أصبح المنتخب الألماني، في حاجة للفوز على نظيره المجري في الحادية عشرة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد أليانز أرينا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات غداً، لضمان التأهل لدور 16 عن المجموعة السادسة.

وقال المدرب لوف: «بفوزنا على البرتغال وصلنا إلى البطولة»، وبعد 15 عاماً، فاز خلالها مع الفريق بكأس العالم 2014، سيتخلى لوف عن قيادة الجهاز الفني للمنتخب الألماني بعد البطولة الحالية، وهو بالتأكيد يرغب في الرحيل بصورة مشرّفة ومخالفة للتوقعات التي لم ترشح فريقه لتحقيق نتائج متميزة في البطولة الحالية.

وتسعى ألمانيا بطلة أوروبا ثلاث مرات، وبطلة العالم أربع مرات لتعويض خروجها المخيب للآمال من الدور الأول في كأس العالم 2018 في روسيا، وتجاوز عدد من النتائج السيئة بعد ذلك أيضاً، إذ بعد الهزيمة في مباراتها الأولى أمام فرنسا، تحولت ألمانيا من فريق مستبعد من التوقعات إلى منتخب مرشح للتتويج بفضل أدائها الهجومي الرائع في مواجهة البرتغال.

ويتعين على ألمانيا استغلال ثقتها الجديدة بالنفس والبناء عليها في مواجهة المجر التي لا يزال أمامها فرصة للتأهل أيضاً بعد تعادلها بشق الأنفس 1-1 مع فرنسا، وتحتل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على البرتغال، ومتخلفة بفارق نقطة واحدة عن فرنسا بطلة العالم صاحبة الصدارة، بينما تتذيل المجر الترتيب بنقطة وحيدة.

وستصعد ألمانيا لدور 16 إذا فازت على المجر، لكنها ربما تصعد أيضاً إذا تعادلت، ولم تخسر فرنسا مباراتها أمام البرتغال، فيما تحتاج المجر للفوز انتظاراً للحصول على فرصة في التأهل.

وعلى أرضه وأمام جمهوره في ميونخ، يتوقع أن يهاجم المنتخب الألماني من البداية، بينما لا يتوقع أن يجري لوف أي تغييرات في خط الهجوم بعد أن أبقاه دون تغيير أيضاً في المباراة الثانية أمام البرتغال.

المباراة: ألمانيا × المجر

التوقيت: 23:00

الجولة: 3

المجموعة: السادسة

الملعب: استاد أليانز أرينا

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