موعد مباراة السويد وبولندا في «يورو 2020»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

انضم لاعب الوسط السويدي، ماتياس سفانبيرج، الذي اكتشف قبل 11 يوماً، إصابته بفيروس كورونا، هو وزميله ديان كولوسيفسكي، إلى تدريبات منتخب بلديهما، استعداداً للقاء منتخب بولندا في الثامنة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد غازبروم أرينا، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وذكر الاتحاد السويدي، أن سفانبيرج، لن يتدرب مع الفريق، بل بشكل فردي، وكان كولوسيفسكي، مهاجم منتخب السويد ويوفنتوس الإيطالي، قد عاد قبل ثلاثة أيام إلى مران المنتخب، وتم إدراجه في قائمة مواجهة سلوفاكيا الماضية، لكن في النهاية لم يلعب ولو دقيقة واحدة.

وظهرت إصابة اللاعبين، خلال مشاركتهما في معسكر منتخب السويد في جوتنبرج، ويعتقد الأطباء أن سفانبيرج، ربما يكون قد أصيب بالعدوى من مهاجم يوفنتوس، الذي تجاوز إصابة سابقة بالفيروس التاجي، قبل أشهر.

والجدير بالذكر، أن السويد يكفيها التعادل مع بولندا، من أجل التأهل المباشر، بغض النظر عن النتائج الأخرى، فيما سيضمن لها الفوز احتلال المركز الأول.

فيما لن ترضى بولندا بغير الفوز على السويد، من أجل المضي قدماً، ليصبح رصيدها 4 نقاط، حيث يمكنها احتلال المركز الثاني، في حال فازت إسبانيا على سلوفاكيا، وبفارق المواجهات المباشرة عن السويد.

المباراة: السويد × بولندا

التوقيت: 20:00

الجولة: 3

المجموعة: الخامسة

الملعب: استاد غازبروم أرينا

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز