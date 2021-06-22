موعد مباراة إسبانيا وسلوفاكيا في «يورو 2020»

المصدر: دبي -إيهاب زهدي

يستعد سرجيو بوسكيتس، مع المنتخب الإسباني تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، للقاء منتخب سلوفاكيا في الثامنة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد لا كارتوخا، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الخامسة، وذلك بعد تسجيل الإسبان ثاني تعادل على التوالي في البطولة الأوروبية.

وشارك بوسكيتس في تدريبات المنتخب الإسباني يوم الأحد الماضي، عقب التعافي من فيروس كورونا، وإجراء أول تدريبات فردية، وأظهر لاعب الوسط أداءً بدنياً جيداً، وتمكن من استكمال المران.

وتحتل إسبانيا المركز الثالث من مجموعتها الخامسة بنقطتين من تعادلين، بينما تتصدر السويد المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادلها مع إسبانيا 0-0 وفوزها على سلوفاكيا 1-0، وتليها سلوفاكيا في الوصافة ولديها 3 نقاط، بعد فوزها على بولندا 2-1.

أما إسبانيا، فتحل ثالثة برصيد نقطتين بعد تعادلها أيضاً مع بولندا 1-1، وتتذيل بولندا الترتيب بنقطة واحدة، ولم يفقد أي منتخب أمل التأهل في هذه المجموعة، ولا بديل عن الفوز بالنسبة لإسبانيا أمام سلوفاكيا، رغم أن التعادل قد يكون كافياً لاحتلالها المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتأهلها إلى ثمن النهائي، تماماً كما حدث مع البرتغال في البطولة الأخيرة قبل 5 أعوام.

وإذا تعادلت إسبانيا مع سلوفاكيا، وفازت السويد على بولندا، سيحتل الإسبان المركز الثالث، أما إذا فازت إسبانيا مقابل فوز بولندا، فإنها ستحتل المركز الأول برصيد 5 نقاط، لتتأهل بولندا معها بفارق المواجهات المباشرة عن السويد.

والفوز وحده على إسبانيا، سيمنح سلوفاكيا الصدارة برصيد 6 نقاط بشرط تعثر السويد أمام بولندا، وفي حال تعادلت سلوفاكيا مع إسبانيا، وفازت بولندا على السويد، فإن 3 منتخبات ستلجأ لفارق النقاط والأهداف فيما بينها، بعدما يكون قد جمع كل منها 4 نقاط، مقابل 3 لإسبانيا التي ستخرج من الباب الخلفي.

المباراة: سلوفاكيا × إسبانيا

التوقيت: 20:00

الجولة: 3

المجموعة: الخامسة

الملعب: ملعب لا كارتوخا

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