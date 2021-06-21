موعد مباراة التشيك وإنجلترا في «يورو 2020»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يكفي التعادل منتخبي التشيك وإنجلترا، للتأهل معاً إلى الدور الـ 16 من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، عندما يتواجهان على ملعب استاد ويمبلي في الحادية عشرة من مساء غد، بتوقيت الإمارات، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة لـ «يورو 2020».

وتتصدر التشيك المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، من فوز على إسكتلندا (2-0)، وتعادل مع كرواتيا (1-1)، وبفارق الأهداف أمام إنجلترا، والتي تغلبت على كرواتيا (1-0)، وتعادلت مع إسكتلندا (0-0).

وجميع منتخبات المجموعة الرابعة، تملك حظوظاً في بلوغ ثمن النهائي، وتعادل التشيك مع إنجلترا غداً، يضع الأولى في الصدارة على حساب الثانية، فيما تحتاج إنجلترا للفوز، من أجل خطف المركز الأول.

أما فوز التشيك على إنجلترا، مقابل فوز كرواتيا على إسكتلندا في مباراتهما غداً أيضاً، لن يحول دون تأهل منتخب إنجلترا المباشر، كونه سيتقدم بفارق المواجهات المباشرة على كرواتيا.

وفي حال خسارة إنجلترا، وفوز إسكتلندا، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف في المجموعة، ما يعني أن خسارة إنجلترا بفارق هدف، وفوز إسكتلندا بفارق هدف، سيبقي الأولى في المركز الثاني، وربما تهبط التشيك للمركز الثالث، في حال خسارتها أمام إنجلترا، وفوز كرواتيا على إسكتلندا، ليتم الاستعانة حينها بفارق الأهداف، لحسم التأهل.

المباراة: التشيك × إنجلترا

التوقيت: 23:00

الجولة: 3

المجموعة: الرابعة

الملعب: استاد ويمبلي

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