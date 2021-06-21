موعد مباراة كرواتيا وإسكتلندا في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يأمل المنتخب الكرواتي، وصيف مونديال 2018، في إنقاذ حملته في كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، عندما يواجه منتخب إسكتلندا في الحادية عشرة من مساء غد، بتوقيت الإمارات، في مباراة حياة أو موت، على ملعب استاد هامبدن بارك، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة.

وخسر المنتخب الكرواتي أمام نظيره الإنجليزي 0-1، ثم تعادل 1-1 مع المنتخب التشيكي، في أول جولتين بالمجموعة الرابعة، ويجب عليه تحقيق الفوز في جلاسجو، لتكون أمامه فرصة للتأهل لثمن النهائي.

وجميع منتخبات المجموعة، تملك حظوظاً في بلوغ ثمن النهائي، حيث تتصدر التشيك الترتيب برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف أمام إنجلترا، وتعادل التشيك مع إنجلترا غداً، سيضع الأولى في الصدارة على حساب الثانية، فيما تحتاج إنجلترا للفوز من أجل خطف المركز الأول.

ويحتاج كل من منتخبي كرواتيا وإسكتلندا، للفوز في المباراة، من أجل الصعود المباشر، مقابل عدم تعادل التشيك مع إنجلترا، أما في حال فوز أي منهما، مقابل عدم انتهاء المباراة الأولى بالتعادل، فسيعني اللجوء إلى المواجهات المباشرة.

المباراة: كرواتيا × إسكتلندا

التوقيت: 23:00

الجولة: 3

المجموعة: الرابعة

الملعب: استاد هامبدن بارك

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