وعد غريب من "الأسود الثلاثة"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قطع لاعبو المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة"، وعداً غريباً على أنفسهم إذا فازوا بكأس الأمم الأوروبية الحالية "يورو 2020"، حسب ما كشف عنه نجم الفريق فيل فودين.

وقال فودين، أن لاعبي إنجلترا، وافقوا جميعاً على تقليد قصة شعر بول جاسكوين، إذا فازوا بالبطولة الأوروبية، وأنهوا انتظار 55 عاماً للحصول على بطولة كبيرة، كما فعل فودين نفسه قبل انطلاق البطولة، لتقريب التشابه أكثر بينه وجاسكوين "جازا" في "يورو 1996".

وأضاف فودن لـموقع "توك سبورت": "أخبرت الفريق أنه إذا فزنا بالكأس الأوروبية، يجب أن يحصلوا على نفس قصة شعري، ووافقوا جميعاً، ونأمل إذا فزنا بها أن ترى كل شخص لديه نفس قصة الشعر، وأعتقد أن منتخب رومانيا سبق وفعل الأمر نفسه".

وأضاف: "لأكون صادقاً، كان تقليد جاسكوين، شيئاً خاصاً بي، وأحببته كثيراً منذ أن قمت به، ثم رأيت الناس يحولونه إلى شيء آخر، وأصبح يبدو كظاهرة".

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مساء غد، مع منتخب التشيك، وسيتأهل إلى دور الـ 16، كمتصدر لمجموعته إذا حقق الفوز.

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