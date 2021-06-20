شاهد.. الجماهير تتفاعل مع مهارة وسرعة رونالدو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تفاعلت الجماهير عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مع مهارة وسرعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة منتخب بلاده ونظيره الألماني مساء أمس، في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020».

وحققت لقطة استعرض فيها رونالدو مهارته، على الألماني أنطونيو روديغر، انتشاراً كبيراً سرق الأضواء من الفوز الألماني الكبير بنتيجة 4-2، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من البطولة الأوروبية.

كما كانت اللقطة الثانية للنجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عاماً، عندما سجل هدف البرتغال الأول، وسجل رونالدو سرعة قصوى بلغت 30 كلم/س، إذ أبعد اللاعب ركلة ركنية للألمان برأسه، وانطلق من منطقة جزاء البرتغال ليضرب الكرة في شباك الحارس الألماني مانويل نوير، في 14.2 ثانية، ويسجل هدفه الأول على الإطلاق ضد الألمان.

والجدير بالذكر، أن رونالدو، أصبح أول لاعب في تاريخ كأس أوروبا يسجل أكثر من 3 أهداف في ثلاث نسخ مختلفة، ووصل بهدفه في المرمى الألماني إلى 12 هدفاً، ليصبح أكثر من سجل في تاريخ البطولة الأوروبية.

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