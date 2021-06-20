إنجلترا تنقل معسكرها التدريبي لرفع المعنويات قبل لقاء التشيك

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يأمل منتخب إنجلترا، أن يساعد تغيير قاعدة تدريبه من ملعب سانت جورج بارك إلى ملعب تدريب توتنهام، في رفع الروح المعنوية، بعد تعادلها السلبي مع اسكتلندا على ملعب استاد ويمبلي في كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، مما حرم إنجلترا من فرصة التأهل المبكر إلى الدور التالي.

وأشارت تقارير نشرتها صحيفة «صنداي ميرور»، إلى أن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، طلب نقل معسكر التدريب لرفع الروح المعنوية، قبل لقاء منتخب التشيك مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة، والتي ستحدد الفرق المؤهلة من المجموعة.

واستعرضت الصحيفة إمكانيات قاعدة التدريب الجديدة للمنتخب الإنجليزي، والتي تم إنشاؤها منذ 3 سنوات فقط، وهي غير مفتوحة للجمهور، وتتوفر فيها أماكن الإقامة.

ويحتوي المجمع على 40 غرفة للنوم، وسيتم استخدام الجناح الرئيسي لإقامة مدرب المنتخب الإنجليزي، وزودت جميع الغرف، بنظام إلغاء الضوضاء بنسبة 100% مثبت في كل غرفة، وتواجه أجهزة التلفزيون في كل غرفة، الأرائك وليس السرير، حتى لا يتم إبقاء اللاعبين مستيقظين في الليل.

وتم تجهيز الأسرة في كل غرفة بمراتب مصممة لتحقيق أقصى قدر من النوم، بينما تعمل الإضاءة أيضاً، على تغيير درجة الحرارة وفقاً للوقت من اليوم، إلى جانب صالة ألعاب رياضية فخمة، وصالة لياقة بدنية، ومنتجع صحي.

ويحتوي مقر التدريب أيضاً، على شاشة سينما مع وحدات تحكم ألعاب إلكترونية، وحفرة نار ومرافق شواء، ومقاعد استلقاء للتشمس، وحديقة كبيرة مشتركة.

ونوهت الصحيفة إلى أنه سبق واستخدمت قاعدة التدريب هذه، من قبل منتخب البرازيل قبل كأس العالم 2018 في روسيا، ووصل الفريق وقتها إلى ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام بلجيكا.

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