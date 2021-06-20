كوزلوفسكي يحطم رقم بيلينغهام القياسي بعد 6 أيام فقط

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حطم الرقم القياسي الذي سجله جود بيلينغهام، لكونه أصغر لاعب على الإطلاق في تاريخ كأس الأمم الأوروبية، بعد 6 أيام فقط من تسجيله في البطولة الحالية «يورو 2020»، وذلك عن طريق البولندي كاسبر كوزلوفسكي.

وشارك كوزلوفسكي مع منتخب بلاده ضد منتخب إسبانيا أمس، في الدقيقة 55 من مباراتهما التي انتهت بالتعادل 1-1، وهو في عمر 17 عاماً و246 يوماً فقط.

بينما كان بيلينغهام، قد شارك مع منتخب إنجلترا أمام منتخب كرواتيا، وكان يبلغ من العمر 17 عاماً و349 يوماً، أي أن اللاعب البولندي حطم هذا الرقم القياسي بفارق 103 أيام، علماً أن بيلينغهام، حطم بمشاركته الرقم القياسي الذي سجله الهولندي جيترو ويليمز، وظل صامداً طوال 9 سنوات كأصغر لاعب يشارك في بطولات كأس الأمم الأوروبية.

وكان ويليمز، يحمل الرقم القياسي قبل البطولة الحالية منذ عام 2012، عندما ظهر لأول مرة في مباراة هولندا الافتتاحية لتلك البطولة ضد الدنمارك بعمر 18 عاماً و71 يوماً.

ويذكر أن كوزلوفسكي لاعب نادي بوغون شتشيتسين البولندي، شارك في مباراته الدولية الأولى، عندما فازت بولندا 3-0 على أندورا، في تصفيات كأس العالم خلال مارس الماضي.

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