موعد مباراة بلجيكا وفنلندا في «يورو 2020»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبحت مهمة فنلندا في الوصول لمراحل خروج المغلوب في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، أكثر صعوبة عندما تلتقي بلجيكا في الحادية عشرة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد غازبروم أرينا، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية لـ «يورو 2020».

وأشارت تقارير أن سر صعوبة المهمة يكمن في قرار مدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، المشاركة بقوته الهجومية كاملة ممثلة في إيدين هازارد وكيفن دي بروين وأكسل فيتسل، رغم أن منتخب بلجيكا يتصدر المجموعة الثانية بعد أن حقق انتصارين في أول مباراتين بالدور الأول.

ويرغب مارتينيز، في تقييم أداء ولياقة الثلاثي، مما يقضي على آمال المنتخب الفنلندي، بإمكانية منح نظيره البلجيكي الراحة لنجومه غداً، قبل لقائه المقبل في دور الـ 16.

والفوز على بلجيكا، سيمنح فنلندا مكاناً في الدور المقبل من البطولة، بينما التعادل سيمنحها فرصة كبيرة أيضاً، للتأهل مع منتخبات المركز الثاني أو أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعة البطولة.

ولا تزال المجموعة الثانية مفتوحة على جميع الاحتمالات، بعد أن جمعت فنلندا وروسيا، 3 نقاط لكل منهما، بينما لم تحصل الدنمارك على أي نقاط، إلا أنه لا يزال بوسعها المنافسة على مكان في دور الـ 16 بالفوز على روسيا في كوبنهاغن، رغم أنها أصبحت من دون لاعب الوسط كريستيان إريكسن، الذي تعرض لأزمة قلبية في المباراة الأولى.

وستخوض بلجيكا، المباراة من دون لاعبها تيموثي كاستاني، والذي أصيب في الوجه خلال الفوز على روسيا، وودع البطولة جراء ذلك، لكن بقية الفريق في كامل الصحة، وفي المقابل، سيلجأ المنتخب الفنلندي إلى الدفاع بكل قوة والسعي لمباغتة الخصوم، بينما سيسعى المهاجم تيمو بوكي، والذي أحرز 14 هدفاً في التصفيات إلى هز الشباك لأول مرة في النهائيات.

ومهمة فنلندا المقبلة يمكن تقييمها من خلال نظرة سريعة على قائمة تصنيف المنتخبات، إذ تحتل بلجيكا، المركز الأول عالمياً، ومن ثم فإنها مرشحة بكل قوة للفوز على فنلندا التي تحتل المركز 54.

المباراة: بلجيكا × فنلندا

التوقيت: 23:00

الجولة: 3

المجموعة: الثانية

الملعب: استاد غازبروم أرينا

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