موعد مباراة روسيا والدنمارك في «يورو 2020»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تخوض الدنمارك مباراتها الثالثة الأخيرة بالمجموعة الثانية، على ملعب استاد باركن ستاديون في الحادية عشرة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، وهي عاقدة العزم على الفوز أمام روسيا، والصعود لمراحل خروج المغلوب في كأس أمم أوروبا «يورو 2020».

ورغم هزيمة الدنمارك 1-2 أمام بلجيكا، المدعومة بعودة كيفن دي بروين، انهالت برقيات الدعم لإريكسن، بينما تخلص الفريق على ما يبدو من تأثيرات صدمة الحادث، بعد هدف السبق الذي أحرزه يوسف بولسن في شباك بلجيكا، المصنفة الأولى عالمياً.

وتعهد كاسبر يولماند، مدرب الدنمارك، بالفوز على روسيا في عاصمة بلاده كوبنهاغن، من أجل إريكسن الذي خضع لعملية جراحية، لزراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب، وغادر بعدها المستشفى أول من أمس، بعد 6 أيام من سقوطه على أرض الملعب، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة بلاده الأولى في البطولة ضد فنلندا.

ورغم اللعب على أرضها حتى الآن في سان بطرسبرج، فشلت روسيا في تقديم الأداء الذي أوصلها لدور الثمانية، في نهائيات كأس العالم 2018، وظهر دفاعها بصورة غير ناجحة، بينما لم يكن أداء الهجوم فعّالاً بالدرجة المطلوبة أيضاً، ولم تصعد روسيا لمراحل خروج المغلوب في البطولة الأوروبية، منذ نسخة 2008، والفوز غير المتوقع على فنلندا الأربعاء الماضي، كان انتصارها الوحيد منذ المباراة الافتتاحية للبطولة في نسخة 2012.

وتأمل الدنمارك التي تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد هزيمتين، في الاستفادة مبكراً من أخطاء الدفاع الروسي، مع مشاركة ميكل دامسجارد بديلاً لإريكسن، وتألق المهاجم مارتن برايثويت في مواجهة بلجيكا، ومن أجل الحصول على المركز الثاني في المجموعة، والتأهل لدور الـ16، تنتظر الدنمارك أيضاً غداً، فوز بلجيكا على فنلندا، والتي صعدت بالفعل إلى الدور التالي، فيما يضمن فوز روسيا على الدنمارك، للأولى الصعود للدور الثاني.

وقرر مدرب روسيا، ستانيسلاس تشيرتشيسوف، إشراك حارس المرمى قليل الخبرة ماتفي سافونوف (22 عاماً) في مواجهة فنلندا، بعد أداء غير مقنع من أنطون شونين في مباراة بلجيكا، كما قرر عدم إشراك المدافع أندريه سيميونوف، بعد ارتكابه أخطاء عدة في المباراة الأولى.

وفي ظل تراجع المواهب والمهارات في المنتخب الروسي، مقارنة بفرق القمة في أوروبا، فإن المدرب لا يملك الكثير من الخيارات في الخط الأمامي، إلى جانب القائد أرتيم جيوبا، وهو مهاجم فارع الطول، ولكنه لم يحرز أي أهداف في النسخة الحالية من البطولة حتى الآن، رغم أنه يتخلف بهدف واحد فقط عن الرقم القياسي التاريخي للمنتخب الروسي، المسجل باسم ألكسندر كيرجاكوف (30 هدفاً).

وفي مواجهة الدنمارك، ربما يشرك المدرب، لاعب الوسط البارز، أليكسي ميرانتشوف، نجم أتالانتا الإيطالي، أساسياً من البداية، بعد أن دخل بديلاً في الدقيقة 63 أمام بلجيكا، وأحرز هدف روسيا في شباك فنلندا.

المباراة: روسيا × الدنمارك

التوقيت: 23:00

الجولة: 3

المجموعة: الثانية

الملعب: باركن ستاديون

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز