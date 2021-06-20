موعد مباراة أوكرانيا والنمسا في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تحتاج أوكرانيا للتعادل مع النمسا في مباراتها على ملعب استاد أرينا ناسيونال في الثامنة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة، من أجل احتلال المركز الثاني للمجموعة الثالثة، والصعود للدور الـ 16 لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، أما النمسا، فلن يخدمها سوى الفوز، إذا أرادت تجنب حسابات المركز الثالث في المجموعات الست.

وتنتظر هذه المجموعة المتأهل الثاني منها، بعدما ضمنت هولندا تأهلها في وقت سابق كمتصدرة للمجموعة، بعد تحقيقها انتصارين على أوكرانيا 3-2، والنمسا 2-0، وتأتي أوكرانيا في المركز الثاني، بفارق الأهداف المسجلة عن النمسا بالمركز الثالث، بعد فوز أوكرانيا 2-1، والنمسا 3-1 على مقدونيا الشمالية، والتي فقدت أمل التأهل نهائياً، وحتى فوزها على هولندا مقابل عدم تعادل أوكرانيا والنمسا، لن يخدمها كونها فاقدة لأفضلية المواجهات المباشرة مع الأخيرتين.

في حين، تعرض لاعب الوسط النمساوي، فالنتينو لازارو، لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن، أثناء مباراة منتخب بلاده أمام هولندا، وأصبحت مشاركته في باقي البطولة محل شكوك، حسبما أفاد اتحاد النمسا لكرة القدم.

وبعد انتهاء المباراة، التي أقيمت الخميس الماضي في أمستردام، وفازت بها هولندا، لم تتوقف الآلام التي يشعر بها اللاعب المعار من إنتر ميلان لبوروسيا مونشنجلادباخ، وخضع لأشعة بالرنين المغناطيسي بعد عودة منتخب النمسا إلى بلاده، وسيبقى لازارو، في معسكر المنتخب، لكن الفريق الطبي لا يعلم حالياً، ما إذا كان سيتمكن من العودة للعب في البطولة.

المباراة: أوكرانيا × النمسا

التوقيت: 20:00

الجولة: 3

المجموعة: الثالثة

الملعب: أرينا ناسيونالا

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