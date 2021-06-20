موعد مباراة هولندا ومقدونيا الشمالية «يورو 2020»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تستعد هولندا فعلياً لأولى مراحل خروج المغلوب في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، عندما تواجه أحد منتخبات المركز الثالث في بودابست الأحد المقبل، وذلك بعدما ضمنت صدارة المجموعة الثالثة، ومكاناً في دور الـ 16، بعد فوزها على أرضها على منتخبي أوكرانيا والنمسا.

وستكون مباراة هولندا أمام مقدونيا في الثامنة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد يوهان كرويف أرينا، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة، فرصة أمام «الطاحونة» الهولندية، لمراجعة خططها وخياراتها، وبروفة نهائية قبل خوض الدور التالي من البطولة الأوروبية.

ويعني هذا أن مدرب هولندا، فرانك دي بور، يملك ترف إراحة عدد من اللاعبين، وتغيير الخطط والأساليب، وإن كان اختيار التشكيلة يبقى صداعاً دائماً بالنسبة للمدرب، رغم أجواء الارتياح.

أما منتخب مقدونيا الشمالية، فإنه يسعى لخروج بشكل مشرّف من البطولة، عقب هزيمتين متتاليتين، وضياع فرصته في الحصول على أحد أفضل فرق المركز الثالث، حتى وإن حقق المفاجأة وفاز في الجولة الأخيرة.

ويتوقع أن يعيد مدرب مقدونيا، أيجور أنجيلوفسكي، المهاجم ألكسندر ترايكوفسكي، إلى تشكيلة البداية، بعد أن قدم أداءً دون المستوى خلال الهزيمة 1-3 أمام النمسا في المباراة الأولى للمنتخب، قبل أن يظهر بصورة متميزة، عندما نزل بديلاً في الشوط الثاني أمام أوكرانيا.

وبالنسبة لمدرب هولندا، فإنه يفكر في العودة للعب بالطريقة الهولندية التقليدية 4-3-3، بعد أن لعب بخمسة مدافعين في المباراتين الماضيتين، ويواجه المدرب صداعاً آخر، يتمثل في اختيار التشكيلة، وإجراء عدد من التغييرات للسماح لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا حتى الآن باللعب، ما قد يتسبب أيضاً في تراجع معنويات وحماس البعض.

المباراة: مقدونيا الشمالية × هولندا

التوقيت: 20:00

الجولة: 3

المجموعة: الثالثة

الملعب: يوهان كرويف أرينا

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