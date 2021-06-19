موعد مباراة إيطاليا وويلز «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يسعى المنتخب الإيطالي إلى تحقيق الفوز الـ 11 على التوالي في جميع المنافسات، عندما يلتقي منتخب ويلز في الثامنة من مساء غد، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020».

ورغم ضمان إيطاليا تأهلها لدور الـ16 في «يورو 2020»، إلا أنه لا يزال البعض يتشكك في قدرتها على الاستمرار طويلاً في البطولة، ولذا سيسعى «الآزوري»، بقيادة مدربه روبرتو مانشيني إلى مواصلة الانتصارات، بعدما حقق الفوز في آخر 10 مباريات، خاضها على مستوى جميع المنافسات، كما تجنب الخسارة منذ خسارته 0-1 أمام منتخب البرتغال في سبتمبر 2018.

وإذا نجح الطليان في تجنب الهزيمة أمام ويلز، فإنه سيعادل رقمه القياسي التاريخي الخاص بأطول مسيرة خالية من الهزيمة، والتي استمرت على مدار 30 مباراة ما بين 1935 و1939، لكن ورغم هذه الأرقام المبهرة، والفوز الحاسم 3-صفر على أول المنافسين في البطولة الحالية، يرى بعض المحليين أن الأداء لم يكن مقنعاً تماماً كما قد يبدو للبعض.

ويؤكد محللون أن إيطاليا خلال مسيرتها الطويلة الخالية من الهزيمة، لم تواجه الكثير من الفرق الأقوى عالمياً، رغم أنها واجهت بطلة أوروبا الحالية، وتعادلت معها، كما واجهت هولندا مرتين، وجابت شتى أنحاء أوروبا، وعادت بنتائج إيجابية.

وفي المقابل، تدخل ويلز مباراة الأحد، بروح معنوية عالية بعد الفوز 2-0، على تركيا في مباراتها الثانية ضمن المجموعة الأولى، ويفترض أن يضمن لها هذا الفوز الوصول لدور 16، لكن النتائج الأخرى ربما تلعب دوراً في سير الأمور في نهاية الدور الأول.

والتعادل في روما سيمنح ويلز المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما الفوز سيضمن لها صدارة المجموعة، وحتى في حالة الهزيمة أمام إيطاليا، فإن ويلز يمكن أن تحتل المركز الثاني في المجموعة، وتضمن التأهل أيضاً إذا فشلت سويسرا في الفوز وتعويض فارق الأهداف، الذي يأتي لصالح ويلز بخمسة أهداف.

وحتى إذا تحقق هذا لسويسرا فإن ويلز من شبه المؤكد ستصعد لدور 16 كونها واحدة من أفضل أربع دول تحتل المركز الثالث في دور المجموعات، وبالنسبة لإيطاليا فإن الأمر برمته يتعلق بتوجيه رسالة، إذ ربما تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات، وتأكيد التفوق، يقنع المتشككين، بما يقدمه الطليان في «يورو 2020».

المباراة: إيطاليا × ويلز

التوقيت: 20:00

الجولة: 3

المجموعة: الأولى

الملعب: استاد الأوليمبيكو في روما

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز