رقم قياسي جديد لرونالدو في يورو 2020

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أول لاعب في تاريخ بطولة اليورو يسجل أكثر من 3 أهداف في ثلاث نسخ مختلفة:2012، 2016، 2020 بعد ان سجل هدف التقدم لفريقه اليوم امام المانيا .

سجل كريستيانو رونالدو هدفه رقم ( 19 ) في كأس العالم + اليورو ؛ لم يسجل أي لاعب أوروبي أكثر منه في البطولتين (أيضًا ميروسلاف كلوزه لديه 19 )

ويعتبر كريستيانو رونالدو 12 اكثر من سجل في تاريخ بطولة اليورو يليه كل من :

بلاتيني 9 اهداف

غريزمان 7 اهداف

آلان شيرر 7 اهداف

وبات كريستيانو رونالدو بهدفه الغالي اليوم الهداف التاريخي للبرتغال (107 هدف) و يكسر عقدة ألمانيا.. ويعادل إنجاز كلوزه.

أصبح كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي الهداف التاريخي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم بتسجيله هدفين في مباراة منتخب بلاده أمام هنغاريا (3-0) التي جمعتهما الثلاثاء الماضي.

وبهدفيه في المجر أصبح رصيد رونالدو 11 هدفا في بطولات أمم أوروبا ليفك شراكته مع الأسطورة الفرنسي المعتزل ميشيل بلاتيني، الذي أحرز 9 أهداف في نسخة واحدة عام 1984، وقاد منتخب "الديوك" حينها للتويج باللقب،ليرفعها اليوم إلى 12 هدفا.

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