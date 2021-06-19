رقم قياسي جديد لرونالدو في يورو 2020

المصدر:
  • تقرير – عماد الدين إبراهيم
التاريخ:

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أول لاعب في تاريخ بطولة اليورو يسجل أكثر من 3 أهداف في ثلاث نسخ مختلفة:2012، 2016، 2020 بعد ان سجل هدف التقدم لفريقه اليوم امام المانيا .

سجل كريستيانو رونالدو هدفه رقم ( 19 ) في كأس العالم + اليورو ؛ لم يسجل أي لاعب أوروبي أكثر منه في البطولتين (أيضًا ميروسلاف كلوزه لديه 19 )

ويعتبر كريستيانو رونالدو 12 اكثر من سجل في تاريخ بطولة اليورو يليه كل من :
بلاتيني 9 اهداف
غريزمان 7 اهداف
آلان شيرر 7 اهداف

وبات كريستيانو رونالدو بهدفه الغالي اليوم الهداف التاريخي للبرتغال (107 هدف) و يكسر عقدة ألمانيا.. ويعادل إنجاز كلوزه.

 أصبح كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي الهداف التاريخي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم بتسجيله هدفين في مباراة منتخب بلاده أمام هنغاريا (3-0) التي جمعتهما  الثلاثاء الماضي.

وبهدفيه في المجر أصبح رصيد رونالدو 11 هدفا في بطولات أمم أوروبا ليفك شراكته مع الأسطورة الفرنسي المعتزل ميشيل بلاتيني، الذي أحرز 9 أهداف في نسخة واحدة عام 1984، وقاد منتخب "الديوك" حينها للتويج باللقب،ليرفعها اليوم إلى 12 هدفا.

كلمات دالة:
  • كريستيانو رونالدو ،
  • كأس امم اوروبا
طباعة Email
↑ أعلى
#