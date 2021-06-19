موعد مباراة سويسرا وتركيا في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يتقاسم منتخبا سويسرا وتركيا الهدف نفسه في مواجهتهما الأخيرة في الثامنة من مساء غد، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد باكو الأولمبي في أذربيجان، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020».

ويبحث المنتخبان عن تحقيق أول فوز في البطولة، أملًا في فرصة الصعود لدور 16، بعدما حصل المنتخب السويسري على نقطة وحيدة، بعد تعادله مع ويلز، ثم خسارته 0-3 أمام إيطاليا، رغم أنه دخل البطولة بتوقعات كبيرة من فريق يمتلك الخبرة الكبيرة.

أما تركيا والتي بعثت برسالة تحذير قوية قبل 3 أشهر، عندما فازت على هولندا في تصفيات كأس العالم، خسرت أول مباراتين في البطولة أمام إيطاليا وويلز، ولم تحرز أي أهداف حتى الآن، وأفضل فرصها للتأهل، الحصول على مكان بين أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث، بعد أن ضاعت فرصتها في الصعود عن طريق المركزين الأول والثاني.

فيما لا يزال بوسع سويسرا الحصول على المركز الثاني بين فرق المجموعة، والتأهل لمراحل خروج المغلوب، لكنها ستكون بحاجة لأن تخسر ويلز أمام إيطاليا في روما في التوقيت نفسه، كما ستحتاج أيضاً إلى الحصول على فارق أهداف أفضل.

وكانت البداية المتعثرة للمنتخب السويسري مزعجة للغاية، وقبل انطلاق البطولة، قال غرانيت شاكا قائد سويسرا، إنه يعتقد أن بوسع فريقه الوصول لنهائي البطولة، بالنظر لخبرة الفريق الكبيرة، ومشاركته في بطولات كبرى سابقة، وبعد وصوله لدور الـ 16 في نهائيات كأس العالم في آخر نسختين، وفي «يورو 2016»، لكن أداء الفريق جاء باهتاً دون التوقعات تماماً، وتعرض لانتقادات كبيرة في بلاده بعد الهزيمة الكبيرة أمام إيطاليا في مباراته الثانية، وللحصول على أي فرصة للاستمرار في البطولة، سيتعين على السويسريين تنحية آثار الهزيمة في روما الأربعاء الماضي جانباً، وتجنب ما تحدث عنه مدرب تركيا شينول جونيش، قبل هزيمة فريقه أمام ويلز في نفس اليوم.

وقال جونيش عن هزيمة فريقه في مباراته الأولى في البطولة أمام إيطاليا: «لا أعتقد أننا تجاوزنا تأثيرات صدمة الهزيمة في المباراة الأولى، وسيتعين على تركيا أيضاً تصويب الكثير من الأخطاء، ولم أتذكر مطلقاً أننا كنا نرتكب الكثير من الأخطاء في التمرير، وأرى أن الفريق يحمل ثقلاً على كتفيه».

المباراة: سويسرا × تركيا

التوقيت: 20:00

الجولة: 3

المجموعة: الأولى

الملعب: استاد باكو الأولمبي في أذربيجان

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