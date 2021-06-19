فرنسا تسقط في فخ التعادل أمام المجر في يورو 2020

المصدر: أ ف ب

أحرجت المجر المضيفة فرنسا بطلة العالم وأجبرتها على معادلتها في الشوط الثاني 1-1، السبت في بودابست ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس أوروبا في كرة القدم المقامة بنسختها الـ16 في 11 مدينة ودولة.

وفشلت فرنسا، وصيفة النسخة الأخيرة وبطلة نسختي 1984 و2000، بضمان تأهلها إلى ثمن النهائي رسميا ولو انها اقتربت كثيرا منطقيًا، بعد فوزها الافتتاحي على ألمانيا 1-صفر.

ورفع الديوك رصيدهم إلى أربع نقاط في الصدارة موقتًا، فيما حصدت المجر نقطتها الأولى بعد سقوطها أمام البرتغال حاملة اللقب بثلاثية، علمًا بأن الأخيرة تحلّ على ألمانيا لاحقًا في ميونيخ.

وفيما سيطرت فرنسا على كامل مجريات وفرص الشوط الأول، اختتمته المجر بهدف من هجمة مرتدة وخطأ دفاعي سجله الظهير المخضرم أتيلا فيولا (45+2).

وفي الثاني، استثمرت فرنسا أفضليتها وعادلت من تمريرة كيليان مبابي إلى أنطوان غريزمان داخل المنطقة (66).

وفي آخر سبع مباريات لها في دور المجموعات في كأس أوروبا، فازت فرنسا أربع مرات، ولم تنجح بالتفوّق ثلاث مرات، كلها يوم 19 يونيو على غرار مواجهة المجر السبت (1-1) وأمام السويد (صفر-2) في 2012 وسويسرا (صفر-صفر) في 2016.

واستهلت فرنسا المباراة بخوضها 21 مباراة خسرت فيها مرة يتيمة في مختلف المسابقات، كانت أمام فنلندا وديًا صفر-2 في نوفمبر الماضي.

وخاض المنتخبان 8 مواجهات في بودابست، فازت فرنسا في آخرها 3-1 وديًا في 1990، بعد تعرضها لست خسارات أكبرها عام 1927 بنتيجة 13-1. وهذه أول مواجهة بينهما على صعيد البطولات، منذ الدور الأول لمونديال 1986 حين فازت فرنسا بثلاثية نظيفة.



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