ماذا قال الجوهرة السوداء بيليه عن مواطنه نيمار بعد انتصاره الأخير في كوبا أمريكا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بمواطنه نيمار الذي يقدم آداء رائعاً في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية " كوبا أمريكا"، التي تستضيفها البرازيل حالياً حيث قاد منتخب بلاده إلى انتصاره الثاني على التوالي.

وقال بيليه في تعليقه على الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي على "انستغرام":"في كل مرة أرى هذا الفتى يبتسم، من المستحيل ألا أبتسم مرة أخرى، إنه معدي، أنا مثل كل البرازيليين أشعر بالسعادة دائمًا عندما أراه يلعب كرة القدم، اليوم اتخذ خطوة أخرى نحو تسجيل أهدافي في السيليساو، أنا أشجعه للوصول إلى هناك، بنفس الفرح الذي شعرت به منذ أن رأيته يلعب للمرة الأولى".

ويبدو في الصورة نيمار برفقة بيليه وهما يبتسمان.

ولاقت الصورة التي نشرها بيليه على حسابه إشادة من قبل معجبي الأسطورة البرازيلية.

وكان نيمار قد عبر عن سعادته بالمشاركة ضمن صفوف منتخب بلاده في هذا البطولة، مبدياً حماساً كبيراً للوصول إلى الأدوار النهائية لبطولة "كوبا أمريكا".

وهزت البرازيل الشباك مبكرا لتمهد الطريق أمام فوز سهل 4-صفر على بيرو في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الليلة الماضية.

وأصبحت البرازيل حاملة اللقب أول منتخب يفوز بأول مباراتين له في البطولة وتتصدر المجموعة الثانية بست نقاط متقدمة بنقطتين على كولومبيا التي تعادلت بدون أهداف مع فنزويلا الليلة الماضية أيضا.

وتقدمت البرازيل بعد 12 دقيقة عندما حول أليكس ساندرو تمريرة جابرييل جيسوس داخل الشباك من مدى قريب.

وحصل نيمار على ركلة جزاء لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغائها قبل أن يهز لاعب باريس سان جيرمان الشباك في منتصف الشوط الثاني ليضاعف من تقدم صاحبة الأرض.

وجعل البديل إيفرتون ريبيرو النتيجة 3-صفر في الدقيقة 89 بعد تمريرة من ريتشارليسون الذي اختتم الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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