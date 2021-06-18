موعد مباراة إسبانيا وبولندا في «يورو 2020»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تلقى منتخب إسبانيا أنباء سارة، قبل مواجهة بولندا، على ملعب استاد لا كارتوخا بإشبيلية في الحادية عشرة من مساء غد، بتوقيت الإمارات، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وأعلن الاتحاد الإسباني، في بيان رسمي: خضع سيرجيو بوسكيتس لاختبارات كورونا مؤخراً، وجاءت النتيجة سلبية، وأضاف بمجرد استيفاء اللاعب جميع البروتوكولات الصحية، سيتمكن من العودة إلى التدريبات مع المنتخب في الساعات القليلة المقبلة، وسيلتقي بوسكيتس زملاءه مرة أخرى قبل ساعات من رحلة المنتخب إلى إشبيلية عشية مباراة بولندا.

وتعرض بوسكيتس صاحب الـ32 عاماً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل انطلاق أول مباراة من كأس الأمم الأوروبية بأيام قليلة، وكانت إسبانيا، قد سجلت رقماً قياسياً في البطولة بتنفيذ 917 تمريرة أمام السويد، ولكنها فشلت في هز الشباك رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 85%، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وستحرص بولندا على تطوير مستواها عقب الخسارة 2-1 من سلوفاكيا لتغرق في قاع المجموعة الخامسة، علما بأنها ستفقد لاعب الوسط جريجور كريكوفياك، بعد تعرضه للطرد أمام سلوفاكيا.

المباراة: إسبانيا × بولندا

التوقيت: 23:00

الجولة: الثانية

المجموعة: الخامسة

الملعب: استاد لا كارتوخا

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