موعد مباراة فرنسا والمجر في «يورو 2020»

المصدر: دبي- ايهاب زهدي

دفع ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، بتشكيلة هجومية قوية أمام ألمانيا يوم الاثنين الماضي، في أولى مباريات الفريقين في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، لكن بعد الفوز 1-0، وكانت الإشادة من نصيب خط الوسط.

وبدأ ديشامب بثلاثي هجومي، مكون من كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وكريم بنزيما، لأول مرة في مباراة رسمية، لكن المدافع الألماني ماتس هوميلز هو من سجل هدفاً بالخطأ في مرماه، ليمنح فرنسا الفوز.

وبعدها وصفت صحيفة «لا بروفانس» الصادرة في مارسيليا، ثلاثي الوسط بول بوجبا ونجولو كانتي وأدريان رابيو، بالمثلث الذهبي، بفضل السيطرة التي منحها اللاعبون لأبطال العالم ضد ألمانيا، ضمن المجموعة السادسة من «يورو 2020».

لكن مواجهة المجر، والمقررة على ملعب استاد بوشكاش أرينا في بودابست في الخامسة من مساء غد، بتوقيت الإمارات، ستمنح هجوم فرنسا الفرصة لاستعادة بريقه في الجولة الثانية، بعد معاناة بنزيما ومبابي من ليلة محبطة، عقب إلغاء هدفين بداعي التسلل.

فيما دافعت المجر بأسلوب مميز في مباراتها الافتتاحية أمام البرتغال، مستفيدة من جماهيرها التي حضرت بكامل سعة الملعب، لكن الفريق انهار في النهاية ليخسر 3-0، بعد ثلاثية متأخرة بينها ثنائية من كريستيانو رونالدو.

ولم يكن لدى المجر، بقيادة المدرب ماركو روسي، الكثير من الوقت لنفض غبار الهزيمة، الأولى في 11 مباراة، وستتصعب الأمور أكثر أمام تشكيلة ديشامب الهجومية، الذي من المحتمل أن يبدأ بمبابي وجريزمان وبنزيما مرة أخرى.

وأحرز هذا الثلاثي، 102 هدف لباريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد، في الموسم الماضي، وإذا لم يشكل ذلك صداعاً كافياً للمجر، فيكفي أن يحقق ارتفاع درجة الحرارة الغرض نفسه، إذ يتوقع أن تصل درجة الحرارة عند موعد انطلاق المباراة، إلى نحو 35 درجة مئوية.

وتتأهل فرنسا إلى دور الـ 16، في حال فوزها بأول مباراة أمام المجر منذ 16 عاماً، في حين أن الهزيمة الثانية للمجر، قد تنهي فرصتها في التأهل، في ظل وجودها في مجموعة واحدة مع فرنسا وألمانيا والبرتغال.

وتلقت المجر ضربة أخرى هذا الأسبوع، عقب استبعاد لاعب الوسط دانييل جوزدوج من التشكيلة للإصابة، ليفتقد الفريق خياراً جديداً، بعد غياب دومينيك سوبوسلاي وزولت كالمار عن البطولة، ومن غير المرجح أن يشارك سابولش شون، الذي سجل هدفاً ألغاه الحكم حينما كانت النتيجة 0-0 أمام البرتغال بعد مشاركته كبديل، في التشكيلة الأساسية، مع احتفاظ روسي بثقته في رولاند شالاي وآدم سالاي.

المباراة: فرنسا × المجر

التوقيت: 17:00

الجولة: الثانية

المجموعة: السادسة

الملعب: استاد بوشكاش أرينا

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز