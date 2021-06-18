3 مواجهات ساخنة في أمم أوروبا اليوم

المصدر: عواصم - وكالات

تشهد بطولة أمم أوروبا 2020 اليوم ثلاث مباريات ساخنة تبقى أبرزها مواجهة الديربي البريطاني بين إنجلترا وجارتها أسكتلندا ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة التي تشهد أيضاً مواجهة كرواتيا والتشيكك، وفي المجموعة الخامسة تواجه السويد سلوفاكيا.

وأمس فاز منتخب أوكرانيا على مقدونيا الشمالية 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الأوكراني في الدقيقة 29 عن طريق أندريه يارمولينكو، قبل أن يضيف زميله رومان ياريمتشوك الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 57 سجل إزجان إليوسكي هدف مقدونيا الشمالية الوحيد.

وشهدت المباراة إهدار روسلان مالينوفسكي، لاعب المنتخب الأوكراني، ضربة جزاء في الدقيقة 84.

وحصل المنتخب الأوكراني على أول ثلاث نقاط في المجموعة ليحتل المركز الثالث، حيث كان قد خسر بنتيجة 2 - 3 أمام هولندا.

من جهة أخرى، يتذيل منتخب مقدونيا الشمالية ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، عقب تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، حيث خسر المباراة الأولى أمام النمسا 1 - 3.

ونجح منتخب أوكرانيا في تحقيق أول فوز له في بطولة أمم أوروبا، منذ فوزه في نسخة عام 2012 على المنتخب السويدي بنتيجة 2 - 1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز