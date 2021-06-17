كيفن دي بروين يحقق رقماً قياسياً في يورو 2020

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

بات البلجيكي كيفن دي بروين هو اللاعب الأوروبي الوحيد الذي صنع أهداف في كل من البطولات الأربع الكبرى الأخيرة (كأس العالم و اليورو)، وذلك في نسخ 2014 و 2016 و 2018 و 2020، بعد ان صنع هدف التعادل لمنتخب بلاده اليوم امام الدنمارك.

كما اصبح إيدن هازارد وكيفن دي بروين هما أول ثنائي يأتي من مقاعد البدلاء ويصنعان أهداف في مباراة في بطولة أوروبا لنفس الفريق منذ روبن فان بيرسي وآريين روبن لهولندا (ضد فرنسا) في عام 2008. مؤثرون.

بدأ دي بروين مسيرته في جينك، حيث كان لاعباً عادياً وفاز بلقب دوري المحترفين البلجيكي 2010–11. في عام 2012، انضم إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث تم إشراكه في المباريات بشكل نادر ثم تمت إعارته إلى فيردر بريمن. وقع مع فولفسبورج مقابل 18 مليون جنيه استرليني في عام 2014، وفي عام 2015 حصل على لقب لاعب العام في ألمانيا.

وفي 2015، انضم إلى مانشستر سيتي مقابل 54 مليون جنيه استرليني. في خمسة مواسم مع السيتي، شارك دي بروين في أكثر من 200 مباراة وفاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربعة ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ولقب وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

كان له دور مهم في حصول السيتي على 100 نقطة في موسم واحد في 2017–18 ليصبح أول فريق في الدوري الممتاز يصل إلى هذا الرقم. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار دي بروين كأفضل لاعب في نادي مانشستر سيتي، مرتين، في 2016 و2018.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز