موعد مباراة إنجلترا وإسكتلندا في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعود أقدم منافسة على مستوى المنتخبات في العالم، إلى ملعب استاد ويمبلي، في الحادية عشرة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، حين تسافر إسكتلندا إلى الجنوب، لمواجهة غريمتها إنجلترا، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وتميل الكفة إلى إنجلترا، والتي هزمت كرواتيا 1-0 في بداية مشوارها، لكن جون ماكين، لاعب وسط إسكتلندا وأستون فيلا، يؤمن بأن فريقه يمكنه التفوق على قدرات منافسه.

وقال ماكين: «وسائل الإعلام الإنجليزية، تجعلك تعتقد أن الفجوة هائلة، لذا، الأمر بين أيدينا غداً، لنثبت أن الأمر ليس كذلك، وعدد سكان إنجلترا، 55 مليون، ونحن 5 ملايين فقط، ولديهم العديد من النجوم العالميين بالتشكيلة، لذا، نحن الطرف الأقل فرصاً، لكننا نملك نجوماً واعدين، ويمكننا اللعب بشكل جيد، والتسبب في مشاكل لهم».

ويرجع تاريخ أول مواجهة بينهما، إلى عام 1872، وتكررت 114 مرة، واستمتعت إسكتلندا بكثير من النجاحات عبر السنين، وفازت إنجلترا 48 مرة، مقابل 41 لجارتها، وتعادلا 25 مرة.

وتشارك إسكتلندا في بطولة أوروبا لأول مرة منذ 1996، حين خسرت 0-2 من إنجلترا في ويمبلي، بينما لم تتغلب إسكتلندا على جارتها منذ 1999، ضمن هزيمتها في مجموع مواجهتي ذهاب وإياب بملحق التأهل لبطولة أوروبا 2000.

وفي المقابل، قال ماركوس راشفورد مهاجم إنجلترا، إن منتخب بلاده، يجب أن يخرج من منطقة الأمان، حين يواجه الغريم إسكتلندا، وشارك راشفورد بديلاً خلال فوز إنجلترا 1-0 على كرواتيا، في افتتاح جولات المجموعة الرابعة.

ويعتقد المهاجم أن الاختبار أمام إسكتلندا، التي واجهت إنجلترا لآخر مرة قبل 4 سنوات، سيكون مختلفاً تماماً، وقال: «بالنسبة للاعبين، نريد لعب المباريات الكبرى والتاريخية، والتي ستذكر في بقية مسيرتنا».

وأضاف «أتذكر آخر مواجهة ضد إسكتلندا، كانت الأجواء استثنائية، ستكون مباراة صعبة بالتأكيد، يجب أن نستعد بشكل جيد، ونخرج من منطقة الراحة، وإسكتلندا تتحلى بالفاعلية بوسائل مختلفة، ويجب أن نتصدى لهم، وننافس لامتلاك الكرة وفرض أسلوبنا».

وإذا فازت إنجلترا، ستكون مرشحة لإنهاء المجموعة في الصدارة، ومن المحتمل أن تواجه البرتغال في دور الـ 16، ونجمها كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفين في الفوز 3-0 على المجر، ليصبح الهداف التاريخي لبطولة أوروبا.

ورغم خسارة إسكتلندا أمام جمهورية التشيك، حذر راشفورد من امتلاكها لاعبين ينافسون في أعلى المستويات، ومنهم الظهير الأيسر آندي روبرتسون لاعب ليفربول، وزميله في يونايتد سكوت مكتوميناي.

مباراة: إنجلترا × إسكتلندا

التوقيت: 23:00

الجولة: 2

المجموعة: الرابعة

الملعب: استاد ويمبلي

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