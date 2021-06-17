موعد مباراة كرواتيا والتشيك في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يلتقي منتخبا كرواتيا والتشيك في الثامنة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد هامبدن بارك بغلاسغو في إسكتلندا، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وأظهرت تصريحات مسؤولي منتخب كرواتيا، أن فريقهم سيستمر في اللعب باستراتيجيته الدفاعية المعهودة أمام منتخب التشيك، رغم الضغوط التي تتعرض لها كرواتيا، والتي احتلت المركز الثاني في كأس العالم 2018 في روسيا، لتحقيق نتيجة جيدة، بعد الهزيمة 0-1 أمام إنجلترا في مباراتها الأولى في البطولة الأوروبية الحالية.

وأقر تشورلوكا المدرب المساعد لكرواتيا، بضرورة تقديم أداء أفضل في الهجوم، بعد الأداء المتواضع في ملعب استاد ويمبلي اللندني، الأحد الماضي، وقال: «مشكلاتنا الجديدة واضحة للجميع، ولدينا مشكلات في الثلث الأخير من الملعب، ولا نخلق ما يكفي من الفرص، ونعمل بجدية على إصلاح هذا الأمر».

وفي المقابل، يخوض المنتخب التشيكي، المباراة بصفوف مكتملة، إذ لا يعاني الفريق من أي إصابات، وقال حارس مرماها، توماس فاسليك، إن كرواتيا ربما ترتكب أخطاء نتيجة الضغوط التي تتعرض لها، ومن ثم سيسعى منتخب التشيك إلى مباغتة الخصم نتيجة لذلك.

وأضاف: «كرواتيا تحتاج إلى النقاط الثلاث، بعد الهزيمة أمام إنجلترا، وسيتعين عليها الهجوم، ونحن نعرف كيف سنلعب في مواجهتهم، ونظمنا أداءنا جيداً، وقدمنا مباراة جيدة بالفعل في مواجهة إسكتلندا، والآن علينا الحفاظ على هذا المستوى».

مباراة: كرواتيا × التشيك

التوقيت: 20:00

الجولة: 2

المجموعة: الرابعة

الملعب: استاد هامبدن بارك

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