موعد مباراة السويد وسلوفاكيا في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يعود الجناح المميز ديان كولوسيفسكي، لدعم هجوم منتخب السويد، عند مواجهة منتخب سلوفاكيا، على ملعب استاد غازبروم أرينا في سانت بيتيرسبرغ بروسيا في الخامسة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

واعتمد منتخب السويد، على التكتل الدفاعي في الجولة الأولى، ليتعادل بدون أهداف مع إسبانيا في إشبيلية، وشوهد كولوسيفسكي جناح يوفنتوس، وهو يشاهد المباراة عبر التلفزيون، حيث كان معزولاً عن زملائه، إلى جانب لاعب الوسط ماتياس سفانبرغ، بسبب الإصابة بـ«كوفيد 19».

وفي ظل أنه لم يخسر أبداً أمام سلوفاكيا، أشار يان أندرسون مدرب السويد، إلى أنه من غير المرجح، أن يظهر هو وفريقه نفس مستوى الحذر، الذي ظهر أمام المنتخب الإسباني في الجولة الافتتاحية، وقال: «نحن نملك كل شيء في جعبتنا، بناء على ما تدربنا عليه، وعلى الاستعدادات بخصوص كيفية خوض مباريات مختلفة، في السنوات القليلة الماضية، ولدينا خبرات اللعب أمام منافسين مختلفين، وتعتبر المرونة الفنية عاملاً مؤثراً، ويمكننا التعامل مع فرق مختلفة، ونجد السلاح المناسب الذي يجب استخدامه لكل مباراة، من أجل النجاح».

ومن المنتظر أن يقود ألكسندر إيزاك، والذي سدد كرة ارتدت من القائم في الشوط الأول، وصنع فرصة لزميله ماركوس بيرغ في الشوط الثاني ضد إسبانيا، خط الهجوم وهو يحمل ذكريات إيجابية أمام سلوفاكيا، وسجل إيزاك أول أهدافه الدولية، أمام سلوفاكيا في يناير 2017، وعمره 17 عاماً و113 يوماً، ليصبح أصغر لاعب يسجل للسويد.

وفي المقابل، ومع عدم وجود إصابات معلنة في صفوف سلوفاكيا، فإن المدرب ستيفان تاركوفيتش، يملك تشكيلة كاملة، بينما قد يفتقد منتخب السويد ميكيل لوستيغ، بعدما تعرض لإصابة في الفخذ أمام إسبانيا.

مباراة: السويد × سلوفاكيا

التوقيت: 17:00

الجولة: 2

المجموعة: الخامسة

الملعب: استاد غازبروم أرينا

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