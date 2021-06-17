طبيب ويفا يشرح "اللحظة المؤثرة" لدى إشرافه على حالة إريكسن

المصدر: أ ف ب

تطرّق طبيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الذي اشرف على صانع ألعاب الدنمارك كريستيان إريكسن لدى تعرضه لازمة قلبية حادة ضد فنلندا في كأس أوروبا، إلى "اللحظة المؤثرة" عندما أيقن بأن اللاعب لا يزال على قيد الحياة.

وشرح الدكتور الألماني ينس كلاينفيلد كيف استعاد اللاعب وعيه بعد دقائق عدة من التدليك ومحاولة إنعاشه وقال في هذا الصدد "بعد حوالي 30 ثانية، فتح اللاعب عينيه وتمكن من التحدّث إلي مباشرة".

وأضاف "كانت لحظات مؤثرة جدا لأنه في هذه الحالات من الطوارئ في الحياة اليومية، تكون حظوظ النجاح قليلة جدا".

وكشف الطبيب بأنه نظر إلى لاعب إنتر وقال له هل عدت إلينا؟، فأجابه إريكسن "نعم لقد عدت بينكم، لا زلت في التاسعة والعشرين".

وأضاف الطبيب "في تلك اللحظة، أدركت بأن دماغه لم يتأثر وبأنه عاد إلى الحياة تماما".

ورد إريكسن على جميع الأسئلة التي طرحت عليه من أجل التأكد من أن دماغه لم يلحق به أي أضرار وقد خرج من الملعب بكامل وعيه، لكن الطبيب كشف بأن الأمر تطلب وقتا من أجل تثبيت الماكينة الطبية من أجل نقله إلى المستشفى.

وأضاف الطبيب "كنت واثقا بنسبة 99 في المئة من أن حالته ستكون مستقرة عندما يصل إلى المستشفى".

وسقط إريكسن (29 عاما)، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة ضد فنلندا في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

ويعد نحو عشر دقائق من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم إخراج اللاعب على حمالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير.

وتوقفت المباراة حوالي ساعة ونصف الساعة قبل أن تستكمل وتنتهي بفوز مفاجىء لفنلندا 1-صفر، والأخيرة كانت تخوض أول بطولة كبيرة لها في تاريخها.

وسرعان ما تم نقل كريستيان إلى أقرب مستشفى في العاصمة الدنماركية حيث أجريت له الإسعافات وخضع للمزيد من الفحوصات قبل أن يتم الاطمئنان على حالته الصحية عندما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أكد فيه بأن الحالة الصحية لكريستيان مستقرة، فيما كشف اتحاد بلاده أنه "مستيقظ" بعد وصوله إلى المستشفى.

كما طمأن اللاعب مشجعيه في منشور على حسابه على إنستغرام الثلاثاء بقوله "أنا بخير رغم الظروف".

وأضاف تحت صورة تظهره وهو يبتسم على سريره في المستشفى "لا يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات في المستشفى لكني أشعر أنني بحالة جيدة".

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