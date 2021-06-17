فرنسا تكسب ألمانيا في قمة «عضة روديغر»

المصدر: عواصم - وكالات

قال بول بوغبا لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي لكرة القدم إنه لا يرغب في تعرض اللاعب الألماني أنتونيو روديغر لعقوبة، وذلك بعدما قام روديغر بــ«عض» بوغبا بشكل هزلي خلال مباراة المنتخبين الألماني والفرنسي ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» أول من أمس والتي شهدت تحقيق المنتخب الفرنسي الفوز بهدف وحيد سجله هوملز بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 20، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة.

وقال بوغبا: «هو صديقي، وأنا لست الشخص الذي يصيح من أجل بطاقة «للاعب منافس»، اعتقد أنه عضني بشكل خفيف، وهو شيء ودي، نحن نعرف بعضنا البعض جيداً»، وجاء تصرف روديغر مدافع تشيلسي مع بوغبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد قبيل نهاية الشوط الأول، وفي نهاية المباراة، تعانق اللاعبان. وقال روديغر: «لم يكن من المفترض أن أضع فمي على ظهره بهذا الشكل، لا شك في ذلك، يبدو الأمر مؤسفاً».

وأضاف: «أنا وبول تحدثنا بشكل ودي للغاية بعد صافرة النهاية، وقال خلال محادثته معي وكذلك خلال مقابلة بعدها إنها لم تكن عضة مثلما ظن البعض في البداية».

إنجاز تاريخي

وبات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يشارك في خمس نسخ متتالية من كأس الأمم الأوروبية، كما أصبح الهداف التاريخ للبطولة القارية برصيد 11 هدفاً بعدما سجل هدفين ليقود منتخب البرتغال للفوز على مضيفه المجري 3 - 0.

مواجهات

ويتطلع كل من منتخبي هولندا والنمسا، إلى مواصلة المسيرة الناجحة، عندما يلتقيان اليوم، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، على ملعب استاد يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وفازت النمسا 3 - 1 على مقدونيا الشمالية ، وهو أول انتصار لها ببطولة أوروبا، أما هولندا فدشنت عودتها للبطولات الكبرى بعد غياب سبع سنوات، بفوز مثير ٣-٢ على أوكرانيا.

وتحمل مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية المقررة، ضمن الجولة الثانية، على ملعب استاد أرينا ناسيونالا في بوخارست برومانيا، أهمية خاصة للمنتخبين ، وذلك بعد خسارة كل منهما للجولة الأولى من المجموعة.

وتعود الدنمارك إلى ملعب باركن ستاديون في كوبنهاغن، لمواجهة قد تكون حاسمة في مشوارها في بطولة أوروبا لكرة القدم أمام بلجيكا، بعد أيام من تعرض صانع اللعب كريستيان إريكسن لأزمة قلبية في الملعب.

وبعد الخسارة ٠-١ أمام فنلندا، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ينبغي على الدنمارك الفوز على بلجيكا التي فازت 3 - 0 على روسيا في مواجهتها الأولى.

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