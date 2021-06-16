إصابة خطيرة جديدة في العمود الفقري للاعب روسي في يورو 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر حساب المنتخب الروسي بيانا رسميا جاء فيه : اشتباه بإصابة ماريو فيرنانديس في العمود الفقري الصدري وتم نقله إلى مستشفى في سان بطرسبرج للفحص، واضطر المنتخب الروسي إلى إجراء تبديله الأول في مباراته ضد فنلندا في الدقيقة 23، بعد إصابة ماريو ليدخل بدلا منه فياتشيسلاف كرافييف.

وسبق هذه الحادثة سقوط نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا يوم السبت الماضي في اليوم الثاني من كأس أوروبا في كرة القدم، قبل أن يتدخل فريق اسعاف الطبي محاولا انعاشه ويقدم له تدليكا قلبيا.

وهبط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

وأحيا المنتخب الروسي آماله في بلوغ دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الفنلندي 1 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة.

وسجل ألكسي ميرانشوك هدف المباراة الوحيد للمنتخب الروسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ونجح منتخب روسيا في تحقيق أول فوز له في بطولة أمم أوروبا منذ فوزه على منتخب جمهورية التشيك 4 / 1 في نسخة عام 2012 التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا.

وكان المنتخب الروسي قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة صفر / 3 أمام المنتخب البلجيكي، فيما فاز المنتخب الفنلندي في أول مباراة له على الدنمارك 1 / صفر.

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