موعد مباراة أوكرانيا ومقدونيا في «يورو 2020»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحمل مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية المقررة، ضمن الجولة الثانية، على ملعب استاد أرينا ناسيونالا في بوخارست برومانيا، في الخامسة من مساء غدٍ الخميس، بتوقيت الإمارات، أهمية خاصة للمنتخبين المتنافسين ضمن المجموعة الثالثة من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020»، وذلك بعد خسارة كل منهما للجولة الأولى من المجموعة.

وأكد أندريه شيفتشنكو مدرب أوكرانيا، أن فريقه بحاجة للتخلص من الإحباط، عندما يلتقي مقدونيا غداً، بعد استقبال هدف في الدقائق الأخيرة، ليخسر أمام هولندا 2-3 في أمستردام، وشدد على أن أوكرانيا ستحاول الاستفادة من فوز النمسا 3-1، على مقدونيا الشمالية، والتي تشارك في بطولة كبرى لأول مرة منذ استقلالها.

فيما أكد إزجان أليوسكي جناح مقدونيا الشمالية، أن فريقه يجب عليه التعلم من الأخطاء، عقب استقبال هدفين في آخر 20 دقيقة أمام النمسا، وأن لقاء أوكرانيا سيكون بمثابة مواجهة كؤوس، لأن الفريقين يريدان الفوز، وشدد على ضرورة إيمانه وزملائه بقدرتهم على الفوز، رغم أن أوكرانيا مرشحة للانتصار.

وتلعب مقدونيا الشمالية ضد هولندا في آخر مباراة بالمجموعة في أمستردام، يوم الاثنين المقبل، بينما تلتقي أوكرانيا مع النمسا في بوخارست، في اليوم نفسه.

مباراة: أوكرانيا × مقدونيا الشمالية

التوقيت: 17:00

الجولة: 2

المجموعة: الثالثة

الملعب:

أرينا ناسيونالا

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