موعد مباراة الدنمارك وبلجيكا في «يورو 2020»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعود الدنمارك إلى ملعب باركن ستاديون في كوبنهاجن في الثامنة من مساء غدٍ الخميس، بتوقيت الإمارات، لمواجهة قد تكون حاسمة في مشوارها في بطولة أوروبا لكرة القدم أمام بلجيكا، بعد أيام من تعرض صانع اللعب كريستيان إريكسن لأزمة قلبية في الملعب.

وبعد الخسارة 1- 0 أمام فنلندا، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، عقب سقوط إريكسن مغشياً عليه، سيسعى فريق المدرب كاسبر يولماند، للتعافي من هذه الأزمة في الوقت المناسب في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، لمواجهة بلجيكا التي فازت 3-0 على روسيا في مواجهتها الأولى، وسيتعين عليها خوض مباراتها بالجولة الثانية، بدون أفضل لاعب لديها.

ولا يزال العديد من لاعبي الدنمارك يشعرون بالصدمة خلال التدريب هذا الأسبوع، إثر ما حدث في ملعب باركن، حيث خضع إريكسن لإنعاش للقلب قبل نقله للمستشفى حيث يتعافى حالياً.

وتحسن الحالة الصحية للاعب البالغ عمره 29 عاماً، ولكن لا يمكن لأحد أن يخفي الصدمة التي عانى منها البعض في تشكيلة الدنمارك، وهذه المشاعر لن تقتصر على المنتخب الدنماركي فقط، إذ إن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، صديق مقرب من إريكسن، حيث يلعب الثنائي في إنتر ميلان الإيطالي.

واحتفل لوكاكو بأحد أهدافه أمام روسيا يوم السبت الماضي، بالركض نحو كاميرا التلفزيون، مهدياً الهدف إلى إريكسن، بعد ساعات من استعادة لاعب الوسط المصاب لوعيه.

مباراة: الدنمارك × بلجيكا

التوقيت: 20:00

الجولة: 2

المجموعة: الثانية

الملعب: باركن ستاديون

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