موعد مباراة هولندا والنمسا في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يتطلع منتخبا هولندا والنمسا، إلى مواصلة المسيرة الناجحة، بعد بدايتهما القوية في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، عندما يلتقيان في الحادية عشرة من مساء غد، بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، على ملعب استاد يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وفازت النمسا 3-1 على مقدونيا الشمالية في بوخارست يوم الأحد الماضي، وهو أول انتصار لها ببطولة أوروبا، أما هولندا فدشنت عودتها للبطولات الكبرى بعد غياب سبع سنوات، بفوز مثير 3-2 على أوكرانيا.

وستعطي مباراة ثانية في استاد يوهان كرويف، أفضلية لهولندا، لكنها بحاجة لتقوية دفاعها لتجنب ما حدث في مباراة الأحد، بالمجموعة الثالثة، حين أهدرت تقدمها بهدفين، قبل أن ينقذها هدف دينزل دمفريس في الدقيقة 85.

فيما تطمح النمسا للبناء على نجاحها الأول، لكنها تدرك أن هولندا أصعب بكثير من مقدونيا الشمالية، التي تشارك في البطولة لأول مرة، وعلى الأرجح ستجري النمسا تغييرات بالهجوم، رغم أن الثلاثية في بوخارست كانت أكثر من أهدافها في كل المشاركات الست السابقة بالبطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ ماركو أرناوتوفيتش وميخائيل جريجوريتش، بعد نزولهما بديلين في انتصار الأحد، إذ لم يرض أرناوتوفيتش، بدور البديل، لكنه عاد للتدريب قبل أيام قليلة، بعد التعافي من إصابة عضلية، بينما لم يكن متوقعاً أن تجري هولندا تغييرات، مع تمسكها بطريقة 5-3-2، والتي أثارت جدلاً في البلاد قبل مباراتها وأوكرانيا.

مباراة: هولندا × النمسا

التوقيت: 23:00

الجولة: 2

المجموعة: الثالثة

الملعب: استاد يوهان كرويف أرينا

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