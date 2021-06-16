شاهد.. "عضة" روديغر لبوغبا تحيي ذكريات سيئة في الملاعب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أظهرت لقطة خلال مباراة فرنسا وألمانيا أمس، وكأن مدافع ألمانيا أنطونيو روديغر، "يعض" نجم فرنسا بول بوغبا خلال مباراة المنتخبين، والتي انتهت لمصلحة فرنسا في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتم التقاط روديغر بالكاميرا، وهو يتحرك نحو ظهر بوغبا، ثم يميل رأسه إلى الأمام، وبدا كأنه يحاول غرق أسنانه في القميص، وسرعان ما اشتكى بوغبا إلى الحكم، ولكن لم يلاحظ أحد الحادث حتى نهاية الشوط الأول، وبالتالي لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد اللاعب الألماني.

وبعد المباراة، أصر لاعب مانشستر يونايتد، بوغبا، على أنه لا يريد أن يرى روديغر، يعاقب على هذا الفعل، وقال: "عضني روديغر قليلاً، وشعرت بذلك، وأخبرت الحكم، ولكنني لا أبكي من أجل بطاقة صفراء أو حمراء، ولا أريد إيقافه بسبب هذا الوضع، وقد تعانقنا في النهاية، وانتهى الأمر".

ويتوقع البعض أن يعود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للنظر في الحادث بعد المباراة، مع فرض عقوبات شديدة، مثلما حدث في وقائع مماثلة في الماضي، وأشهرها عضة الأوروغواني لويس سواريز، للمدافع الايطالي جورجيو كيليني، في كتفه في كأس العالم، وتم إيقاف سواريز وقتها 9 مباريات دولية، و4 أشهر عن ممارسة أي نشاط كروي وتغريمه 66 ألف جنيه إسترليني، من قبل الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا".

وكان روديغر، قد صرح قبل المباراة، بأنه قد يضطر إلى تنفيذ فنون الرياضة الأكثر قتامة لمساعدة المنتخب الألماني في محاولته لتحقيق نتيجة، وقال: "يجب أن نكون قذرين قليلاً، وألا نكون دائماً لطيفين أو نحاول لعب كرة قدم جيدة".

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