شاهد.. هبوط شراعي فاشل يتسبب بإصابة مشجعين قبل قمة فرنسا وألمانيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نُقل شخصان على الأقل إلى المستشفى، مصابين بجروح في الرأس أمس، بسبب هبوط شراعي فاشل، أدى لاصطدام أحد ممثلي منظمة السلام الأخضر بالمشجعين في المدرجات، قبل قمة ألمانيا وفرنسا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي انتهت لمصلحة فرنسا بهدف وحيد.

وكان مفترضاً، أن يسقط الناشط كرة مغطاة بشعار السلام الأخضر، على أرض الملعب للاحتجاج على راعي البطولة، لكنه اصطدم بكابلات "الكاميرا العنكبوتية" الخاصة بالنقل التلفزيوني من سقف الاستاد، وفقد السيطرة، ليصطدم برؤوس الجماهير، ويكمل طريقه إلى أرض الملعب.

والتقطت الكاميرات مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، وأعضاء من فريقه، وهم يتجنبون المظلي الفاشل، حسب ما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، والتي أكدت إصابة شخصين على الأقل، ومن بينهم مشجع أصيب بكسور في الوجه.

وأفادت الشرطة الألمانية، أن المظلي ألماني يبلغ من العمر 38 عاماً، وإنه تم القبض عليه فور هبوطه إلى أرض ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية، ولم يتعرض لأي إصابة، وقال المتحدث باسم الشرطة: "نحن ندرس اتهامات جنائية مختلفة ضده، لأن شرطة ميونيخ لا تتسامح مطلقاً مع الإجراءات السياسية التي تعرض الأرواح للخطر".

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