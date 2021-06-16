إيطاليا وسويسرا.. قمة ساخنة في «أمم أوروبا»

المصدر: عواصم - وكالات

تبحث إيطاليا عن تأكيد بدايتها القوية في كأس أوروبا لكرة القدم حينما تستقبل سويسرا اليوم في قمة ساخنة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أوروبا في كرة القدم، بعد سلسلة رائعة حققت فيها تسعة انتصارات من دون أن تهتز شباكها. وبحال تحقيق فوزها العاشر توالياً، ستعادل إيطاليا ما حققته في التصفيات حينما حققت عشرة انتصارات متتالية ضمن مجموعة ضمت أمثال فنلندا واليونان والبوسنة والهرسك.

وحققت إيطاليا فوزاً صريحاً في الافتتاح على أرضها في روما، بثلاثية على تركيا سُجّلت في الشوط الثاني، أما سويسرا فأهدرت تقدمها أمام ويلز في ربع الساعة الأخير لتنتهي مواجهة باكو بالتعادل 1-1.

ولم تفز سويسرا سوى مرتين في 14 مباراة ضمن نهائيات قارية شاركت فيها أربع مرات بدءاً من 1996، وكانت الأخيرة في 2016 الأفضل لها حينما بلغت دور الـ16.

تعويض

وفي المجموعة نفسها، تبحث تركيا عن التعويض حينما تلتقي ويلز في باكو، وعجزت تركيا عن فرض أسلوبها أمام إيطاليا وبدت ضعيفة هجومياً في إيصال الكرات إلى المخضرم براق يلماز. في المقابل، تمتلك ويلز السرعة وإلى جانب نجمها غاريث بيل تعوّل ويلز على كيفر مور صاحب هدف التعادل ضد سويسرا. وتكتسي هذه المباراة أهمية كبيرة لويلز، وخصوصاً أنها تواجه إيطاليا القوية في الجولة الثالثة الأخيرة.

وفي مشاركة يتيمة في تاريخها عام 2016، حقت ويلز نتيجة بالغة الروعة في بلوغها نصف النهائي، فيما كانت أفضل نتائج تركيا بلوغها نصف نهائي 2008 في أربع مشاركات.

وفي المجموعة الثانية، تحل فنلندا ضيفه على روسيا في سان بطرسبورغ منتشية من فوزها على الدنمارك 1- 0.

وسجل يويل بوهيانبالو هدف فنلندا في باكورة مشاركاتها في النهائيات، فيما كانت أفضل نتائج روسيا بعد انفصالها عن الاتحاد السوفييتي بلوغها نصف نهائي 2008. وتبحث فنلندا عن الاقتراب من التأهل بالفوز على روسيا، وإذا نجحت في ذلك ربما تتأهل مباشرة غداً إذا نجح المنتخب البلجيكي المتصدر والمرشح بقوة للبطولة بالفوز على الدنمارك.

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