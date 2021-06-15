مباراة المجر والبرتغال أول مباراة رسمية في أوروبا تقام بحضور جماهيري 100%

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مباراة البرتغال والمجر في الدور الأول لكأس أمم أوروبا حضوراً جماهيريا كبيرا بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن نسبة حضور مباراة المجر والبرتغال ستكون 100% من الجماهير على ملعب "بوشكاش أرينا"، وبذلك تعتبر هذه أول مباراة رسمية في أوروبا تقام بحضور جماهيري 100% منذ بداية جائحة فيروس كورونا “covid-19”.

وكان الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قد نال لقب أفضل هدّاف في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم بعدما سجل هدفيه العاشر والحادي عشر في الفوز 3-صفر على المجر في بودابست الثلاثاء ضمن افتتاح منافسات المجموعة السادسة، متجاوزًا الفرنسي ميشال بلاتيني (9).

وسجل كريستيانو رونالدو هدفيه رقم 10 و11 في بطولة أوروبا لكرة القدم بعدما هز شباك المجر مرتين قرب النهاية في المجموعة السادسة في بودابست اليوم الثلاثاء ليجتاز رقم ميشيل بلاتيني ويصبح الهداف التاريخي للمسابقة.

ويحمل رونالدو الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في عدد مباريات ببطولة أوروبا، حيث يظهر في خامس نسخة من المسابقة.

وهذه المباراة رقم 22 لرونالدو في بطولة أوروبا منذ ظهوره الأول في المسابقة القارية عام 2004.

وفازت البرتغال حاملة اللقب 3-صفر على المجر صاحبة الأرض.

وبات رونالدو أيضًا أول لاعب في التاريخ يشارك في خمس نسخ من البطولة القارية، سجل خلالها جميعها ليتفوق على بلاتيني الذي سجل أهدافه التسعة في نسخة العام 1984 في فرنسا.

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