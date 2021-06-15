موعد مباراة ويلز وتركيا في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يتوقع أن يواجه منتخب ويلز وقتاً عصيباً أمام منتخب تركيا على ملعب استاد باكو الأولمبي بأذربيجان في الثامنة من مساء غدٍ بتوقيت الإمارات، مع تعليق مصيرها في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، بعد تعادلها الافتتاحي مع سويسرا.

وتعادلت ويلز يوم السبت الماضي، 1-1 مع سويسرا في أولى مبارياتها بالبطولة الأوروبية، ولم تظهر ويلز، بالمستوى المتوقع، إذ كانت الأفضلية الهجومية لسويسرا، وألغي لها هدف يراه الكثيرون صحيحاً تماماً، تم إلغاؤه في الدقائق الأخيرة من مباراتهما في الجولة الأولى.

وتتجه الأنظار الآن إلى لقاء تركيا في الجولة الثانية، حيث تطفو على السطح قضية اختيار التشكيلة المطلوبة لخوض المباراة، مع الأخذ في الاعتبار، هدف التعادل الذي سجله كيفر مور، بشكل جيد، وكان بمثابة دليل على ما يمكن أن يفعله المهاجم لويلز.

ولكن هل سيتمسك روبرت بيج مدرب ويلز، بطريقة 4-2-3-1، والتي لعب بها أمام سويسرا، أم سيضطر لتعديل الطريقة أمام المنتخب التركي، والذي ليس أمامه سوى الفوز فقط، بعد خسارته للمباراة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون مقابل، من نظيره المنتخب الإيطالي.

ويرى البعض أن فرصة ويلز، جيدة بالفوز على تركيا، بعد أدائها الضعيف والخسارة الثقيلة أمام الطليان، والطريقة المثلى لتحقيق ذلك، بالاعتماد على الهجمات المرتدة، مع التوقعات باندفاع هجومي قوي من الجانب التركي، ودرجة الحرارة العالية المنتظر أن تقام فيها المباراة، والمتوقع أن تصل إلى 30 درجة مئوية.

مباراة: ويلز × تركيا

التوقيت: 20:00

الجولة: 2

المجموعة: الأولى

الملعب: باكو الأولمبي

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