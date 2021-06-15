موعد مباراة فنلندا وروسيا في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ألقت حادثة سقوط لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، بظلالها على فوز فنلندا 1 - 0 على الدنمارك السبت الماضي، لكن الفريق سيقترب كثيراً من حجز مقعده في مراحل خروج المغلوب في الخامسة من مساء غدٍ الأربعاء بتوقيت الإمارات، إذا فاز على مضيفه الروسي، في مباراتهما ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لـ «يورو 2020».

وتشارك فنلندا في النهائيات الأوروبية للمرة الأولى، وتدرك أن الفوز في مباراتها الثانية بدور المجموعات على ملعب استاد غازبروم أرينا بمدينة سانت بيترسبرغ، سيرفع رصيدها إلى 6 نقاط، وسيقربها كثيراً من ضمان بلوغ دور الـ 16، ولكن للحصول على فرصة لتحقيق هذا الهدف، سيتعين على فنلندا القيام بشيء لم تحققه طوال أكثر من قرن كامل، وهو الفوز على روسيا.

وآخر فوز حققته فنلندا على روسيا، كان في أولمبياد 1912، عندما كانت فنلندا لا تزال تحت السيطرة الروسية، وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي، فازت روسيا على فنلندا في جميع المواجهات الأربع التي جمعت بين الطرفين، واهتزت شباكها مرة واحدة خلال هذه المواجهات.

وبفضل هدف الفوز في شباك الدنمارك، والذي حمل توقيع جويل بوهيانبالو، احتلت فنلندا المركز الثاني بين فرق المجموعة، خلف بلجيكا المتصدرة بفارق الأهداف، لكن المباراة وهي الأولى للمنتخب الفنلندي في بطولة كبرى، كانت بمثابة تجربة مروعة للاعبين.

وسقط صانع اللعب الدنماركي إريكسن مغشياً عليه على أرض الملعب، بعد تعرضه لأزمة قلبية وتوقف قلبه، قبل أن تنجح جهود زملائه والطاقم الطبي في إنقاذ حياته ونقله لمستشفى قريب، ثم استئناف المباراة، وبدا أن المهاجم تيمو بوكي الذي أحرز 10 أهداف خلال تصفيات البطولة، تعافى تماماً من إصابة مزعجة في الكاحل، عندما قاد الهجوم، بينما تشير التوقعات إلى أن فنلندا ستسعى من جديد وتحاول مباغتة المنتخب الروسي وتحقيق الفوز في الجولة الثانية.

واستضافت روسيا نهائيات كأس العالم في 2018، ووصلت لدور الثمانية لكنها تعثرت تماماً في مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى وخسرت 0 - 3، وسيتعين عليها تحقيق نتيجة إيجابية أمام فنلندا، إذا رغبت في تصحيح مسارها بالبطولة، وقال ستانيسلاس تشيرتشيسوف مدرب روسيا: «نحن في انتظار المنتخب الفنلندي، وبعد ذلك سنواجه الدنمارك، ومباراة واحدة لا تحل كل المشكلات، لكننا نسعى للتغلب على المنتخب الفنلندي».

مباراة: فنلندا × روسيا

التوقيت: 17:00

الجولة: 2

المجموعة: الثانية

الملعب: استاد غازبروم أرينا

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