أول صورة لكريستيان إريكسن من سريره بالمستشفى

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن أول صورة له على حسابه في "إنستغرام" وهو على سريره بالمستشفى مطمئنا جمهوره حول العالم على صحته، ومعربا عن امتنانه للرسائل التي تدفقت عليه بعد إصابته بأزمة قلبية اثناء مشاركته في المباراة الأولى أمام فنلندا ببطولة أمم أوروبا السبت الماضي.

وعلق إريكسن وهو يبتسم قائلا:"مرحبا بالجميع، شكرا جزيلا على تحياتكم ورسائلكم الجميلة والمذهلة من جميع أنحاء العالم، هذا يعني الكثير لي ولعائلتي.

وأضاف: أنا بخير في ظل هذه الظروف، لا يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات في المستشفى، لكني أشعر أنني بحالة جيدة، الآن سأدعم لاعبي المنتخب في المباريات المقبلة".

وختم قائلا:" العبوا من أجل الدنمارك".

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